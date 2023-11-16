16 ноября 2023, 20:50

Спасатели начали поиски жильцов двух квартир обрушившегося дома в Астрахани

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При частичном обрушении жилого дома в Астрахани погибла пожилая женщина, спасатели разыскивают жильцов двух квартир. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

По предварительной информации, в квартире № 77 погибла 84-летняя женщина. Сотрудники МЧС ведут поиск жильцов квартир № 46 и № 56, сообщил глава региона.

«Все остальные жильцы дома либо вовремя эвакуированы, либо отсутствовали в момент разрушения, - отметил Бабушкин.

Погибшая пожилая женщина проживала на пятом этаже. В момент ЧП она находилась у себя дома и не успела вовремя покинуть здание, сообщили в инфоштабе. Ее тело спасатели нашли под завалами.

Жители частично обрушившейся пятиэтажки предположили, что ЧП могло произойти из-за перепланировки в одной из квартир. Официальной причины обрушения части здания пока не объявляли.

Обрушение дома в Астрахани
16 ноября 2023, 21:28
Спасатели начали разбор завалов в Астрахани при помощи техники
Телеканал «360»
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На место частичного обрушения здания в Астрахани пригнали строительный кран. Спасатели начали разбирать завалы с помощью техники, сообщили в Telegram-канале МЧС России по Астраханской области.

«Работы на месте обрушения продолжаются», - сообщили в ведомстве.

До этого сотрудники МЧС разбирали завал вручную. В инфоштабе сообщили, что на месте чрезвычайного происшествия работает 13 единиц спецтехники. Для оказания помощи при разборе завалов машины выделили муниципальные предприятия «Чистый город», «Астрводоканал», «Коммунэнерго», «Зеленый город».

Также на завалах работают кинологи. Собаки и спасатели разыскивают пропавших жильцов двух квартир. Одна женщина погибла , она проживала на пятом этаже и не смогла покинуть здание.

МЧС эвакуировало из пострадавшего строения 213 человек.

Обрушение дома в Астрахани
16 ноября 2023, 21:25
Человеку зажало ногу эскалатором в московском ТЦ
unsplash.com
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Эскалатор «зажевал» ногу посетителя в торговом центре в Москве. Об этом сообщил источник «360».

Помощь потребовалась взрослому человеку в здании ТЦ на Новом Арбате. Пока неизвестно, какие травмы получил посетитель магазина. Подробности случившегося уточняются.

Ранее в Северном Бутове на юго-западе Москвы водитель застрял между двух автомобилей. Мужчина пытался остановить машину, в которой не сработал ручник. Автомобиль «слетел» со стояночного тормоза и покатился в сторону другой машины.

В октябре машиниста зажало в кабине в результате столкновения двух поездов на станции метро «Печатники» в Москве. Из-за ЧП приостановили движение поездов от станции «Люблино» до «Дубровки».

Магазины Москва 2023
16 ноября 2023, 20:58
Глава СК Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить дело из-за ЧП в Астрахани
Телеканал «360»
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело из-за частичного обрушения дома в Астрахани. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В город также направили следователей-криминалистов и сотрудников судебно-экспертного центра СК РФ. Они окажут помощь в установлении всех обстоятельств ЧП.

Часть дома обрушилась в Астрахани вечером 16 ноября. Из здания вывели более 200 человек. В трех местных школах открыли пункты временного размещения.

На месте случившегося работаю спасатели, в том числе кинологи. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что в результате ЧП несколько человек пропали без вести. Также погибла 84-летняя пенсионерка.

Власти Астраханской области опровергли версию взрыва газа в доме. Жильцы предположили, что ЧП может быть связано с перепланировкой.

Следственный комитет России Обрушение дома в Астрахани
16 ноября 2023, 19:47
Кинологи прибыли на место частичного обрушения дома в Астрахани
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Кинологов задействовали в разборах завалов частично рухнувшего дома в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Астраханской области.

На опубликованных кадрах видно, как собаки помогают спасателям искать людей, которые могли оказаться под обломками здания на Привокзальной площади.

Немногим ранее стало известно, что при ЧП в Астрахани несколько человек пропали без вести. При обрушении части пятиэтажки погибла 84-летняя пенсионерка , сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Всего из здания эвакуировали более 200 человек , среди которых 37 детей. К месту случившегося прибыли директор управляющей компании, обслуживающей дом. Он сообщил, что вместе с полицией обзванивает жильцов. Также к зданию приехал глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов.

МЧС РФ Обрушение дома в Астрахани

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