Спасатели начали поиски жильцов двух квартир обрушившегося дома в Астрахани

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По предварительной информации, в квартире № 77 погибла 84-летняя женщина. Сотрудники МЧС ведут поиск жильцов квартир № 46 и № 56, сообщил глава региона.

«Все остальные жильцы дома либо вовремя эвакуированы, либо отсутствовали в момент разрушения, - отметил Бабушкин.

Погибшая пожилая женщина проживала на пятом этаже. В момент ЧП она находилась у себя дома и не успела вовремя покинуть здание, сообщили в инфоштабе. Ее тело спасатели нашли под завалами.

Жители частично обрушившейся пятиэтажки предположили, что ЧП могло произойти из-за перепланировки в одной из квартир. Официальной причины обрушения части здания пока не объявляли.