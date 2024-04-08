Спасатели начали эвакуировать жителей Новотроицка
Экстренные службы приступили к эвакуации жителей улицы Севастопольской в городе Новотроицк в связи с переливом воды через дамбу и вероятным подтоплением. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Оренбургской области Денис Паслер.
«С утра в Новотроицке, где зафиксировали перелив через дамбу, началась работы по ее отсыпке. Дамбу строили в 1957 году, она защищает район от воды из озера Сазанье в период паводков. Власти начали эвакуацию жителей с улицы Севастопольской, подготовили пункты временного размещения», - написал он.
Паслер отметил, что уровень воды в озере держится на уровне 8,5 метров. На место прибыли специальные службы и спецтехника, ситуация находится под контролем.
Ранее глава региона поручил освободить хозяев попавших в зону затопления домов от уплаты коммунальных платежей. Кроме того, пострадавшим предоставят кредитные каникулы.