Спасатели на четвертый день нашли сапог одного из пропавших в Уфе подростков

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Двое подростков 13-ти и 14-ти лет пошли в поход к детскому лагерю «Чайка». Вечером дети не вернулись домой. После самостоятельных безуспешных поисков родители обратились в полицию.

На следующий день спасатели нашли рюкзаки подростков, брошенные на берегу реки Белой. По факту пропажи детей возбудили уголовное дело. Спасатели во вторник обнаружили сапог в реке, после чего решили обследовать дно в этом районе.

В поисках подростков помогают около 130 человек. В операции участвуют полицейские и представители поисково-спасательных отрядов.

Ранее в Курской области обнаружили пропавшего ребенка мертвым. Спасатели нашли тело 10-летнего мальчика в болоте неподалеку от здания администрации сельского совета.