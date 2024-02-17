Спасатели локализовали пожар в Ижевске на 3500 квадратных метрах

Два человека пострадали в результате ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Колесо, отлетевшее у фуры, сбило двух пешеходов. Об этом сообщило УГИБДД по Свердловской области в своем Telegram-канале.

Два человека пострадали в результате ДТП на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов. Колесо, отлетевшее у фуры, сбило двух пешеходов. Об этом сообщило УГИБДД по Свердловской области в своем Telegram-канале.

По данным дорожных инспекторов, колесо отлетело у автомобиля МАЗ и попало в двух пешеходов, стоявших на обочине. В результате 36-летний мужчина и 20-летняя девушка получили травмы различной степени тяжести. Их отправили в Невьянскую центральную городскую больницу, пострадавшую девушку перевели в реанимацию.

«Сотрудниками полиции установлено, что водитель автомобиля МАЗ, житель Екатеринбурга, стаж вождения 23 года, к административной ответственности привлекался семь раз», - сообщили в ГИБДД.

По словам инспекторов, дальнобойщик не сразу понял, что у его машины отлетело колесо. Ему выписали два штрафа. По факту ДТП проводится расследование.

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