Спасатели локализовали пожар в Ижевске на 3500 квадратных метрах
Спасатели МЧС локализовали пожар в производственном здании в Ижевске, который, по уточненной информации, распространился на площади 3500 квадратных метров. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ведомства.
«Тушение продолжается, пострадавших нет», - уточнило ведомство.
На месте работают более 100 специалистов и 33 единицы техники.
Ранее пожар охватил двухэтажный дом в удмуртском селе Гольяны , обошлось без пострадавших.
Также двухэтажный жилой дом вспыхнул в Кировском районе Астрахани. Как сообщило региональное МЧС, огонь перекинулся на крышу и внутреннюю отделку, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.