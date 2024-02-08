Спасатели локализовали пожар на Васильевском острове

Советский кинохудожник Игорь Лемешев, которого в ноябре обманули на 450 тысяч рублей, снова чуть не попался на уловку мошенников. Об этом стало известно корреспонденту «360», которая отговорила деятеля культуры от общения с «правоохранителем».

Лемешева попросили рассказать о том, как его обманули в Москве в прошлом году. Мужчина заявил, что ему позвонил некий Давид якобы из «правовых органов» и пообещал вернуть часть средств по «президентской программе».

«Этот Давид, звонок которого я жду, обещал воспользоваться программой президента. <…> Это вчера звонок был. <…> Видимо, он не такой пожилой, как я. Вот он сказал, зовите меня Давидом просто, я в WhatsApp так и записал. У него акцента никакого не было», - рассказал художник.

По его словам, предполагаемый злоумышленник собирался перезвонить сегодня.

«Только надежда у меня возникла, что, может, что-то выдадут мне», - посетовал Лемешев.

Корреспондент «360» выяснила, что номер, с которого звонили художнику, принадлежит мошенникам - они представляются людям следователями и операторами сети. Она попросила Лемешева не брать трубку и объяснила, что отданные мошенникам деньги уже вряд ли удастся вернуть.

«Я к этому и был подготовлен», - сказал художник.

В ноябре 2023 года Лемешеву позвонили злоумышленники, которые представились сотрудниками Центробанка. Они заявили, что с его счетов пытаются списать деньги и настоятельно рекомендовали снять средства и перевести их на «безопасную» карту. Общая сумма ущерба составила 446 тысяч рублей.