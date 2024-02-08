08 февраля 2024, 15:37

Спасатели локализовали пожар на Васильевском острове

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Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Василеостровском районе Петербурга. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, на месте происшествия работают 20 спасателей.

«Горит комплекс из восьми бытовок на 160 квадратных метрах», - передали в министерстве.

Сведения о пострадавших не поступали. Тушить пламя продолжают 20 специалистов на пяти спецмашинах.

Сообщение о возгорании поступило 8 февраля в 14:08. На 17-й Линии Васильевского острова загорелось восемь бытовок размером три на шесть метров каждая. В 14:19 пожару присвоили дополнительный номер 1БИС. Спустя 41 минуту пламя удалось локализовать.

Ранее пожар произошел в квартире на востоке Москвы. Одна женщина отравилась продуктами горения, она кончалась в машине скорой помощи по пути в больницу.

Санкт-Петербург Пожары МЧС РФ Россия
08 февраля 2024, 14:52
Женщина погибла при пожаре на востоке Москвы
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В Москве в результате пожара, произошедшего в квартире дома по улице Лухмановская, погибла девушка 1990 года рождения. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, пострадавшая скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу. Она отравилась продуктами горения.

«Следователи столичного СК приступили к осмотру места происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего», - добавили в ведомстве.

Пожар произошел 8 февраля. Его причину пока не установили. Выяснение обстоятельств происшествия возьмет на контроль Перовская межрайонная прокуратура.

Во вторник в Москве загорелось реконструируемое здание на Никольской улице неподалеку от Кремля. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчеру около 11:20. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров.

Пожары Прокуратура РФ Следственный комитет России Москва
08 февраля 2024, 14:28
Эвакуацию объявили в ТЦ «Светофор» в Люберцах
РИА «Новости»
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Посетителей и сотрудников торгового центра «Светофор» в Люберцах эвакуировали из-за задымления. На третьем этаже произошло короткое замыкание, сообщили «360» в пресс-службе МЧС Московской области.

Днем в торговом центре на улице Побратимов заметили дым и объявили эвакуацию. По подсчетам спасателей, из здания вывели 250 человек. Приехавшие на место происшествия специалисты нашли источник - в эскалаторе на третьем этаже произошло короткое замыкание без возгорания. По предварительной информации, никто не пострадал.

На востоке Москвы утром 8 февраля горели деревянные бытовки , обшитые металлическими листами. Пытаясь спастись, один человек спрыгнул со второго этажа и повредил позвоночник. Огонь потушили на площади 100 квадратных метров. Пострадавшего увезла скорая помощь.

Люберцы Пожары МЧС РФ
08 февраля 2024, 12:59
«Это правовые органы». Мошенники снова едва не обманули художника Лемешева
Freepik
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Советский кинохудожник Игорь Лемешев, которого в ноябре обманули на 450 тысяч рублей, снова чуть не попался на уловку мошенников. Об этом стало известно корреспонденту «360», которая отговорила деятеля культуры от общения с «правоохранителем».

Лемешева попросили рассказать о том, как его обманули в Москве в прошлом году. Мужчина заявил, что ему позвонил некий Давид якобы из «правовых органов» и пообещал вернуть часть средств по «президентской программе».

«Этот Давид, звонок которого я жду, обещал воспользоваться программой президента. <…> Это вчера звонок был. <…> Видимо, он не такой пожилой, как я. Вот он сказал, зовите меня Давидом просто, я в WhatsApp так и записал. У него акцента никакого не было», - рассказал художник.

По его словам, предполагаемый злоумышленник собирался перезвонить сегодня.

«Только надежда у меня возникла, что, может, что-то выдадут мне», - посетовал Лемешев.

Корреспондент «360» выяснила, что номер, с которого звонили художнику, принадлежит мошенникам - они представляются людям следователями и операторами сети. Она попросила Лемешева не брать трубку и объяснила, что отданные мошенникам деньги уже вряд ли удастся вернуть.

«Я к этому и был подготовлен», - сказал художник.

В ноябре 2023 года Лемешеву позвонили злоумышленники, которые представились сотрудниками Центробанка. Они заявили, что с его счетов пытаются списать деньги и настоятельно рекомендовали снять средства и перевести их на «безопасную» карту. Общая сумма ущерба составила 446 тысяч рублей.

Художники Мошенничество Деньги
08 февраля 2024, 11:27
Wildberries проведет внутреннее расследование после драки на складе в Подмосковье
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Wildberries проведет внутреннее расследование после конфликта на складе в Электростали. В компании подтвердили RT, что около десяти человек оказались в местном отделении полиции.

Массовая драка произошла между работниками и охранниками складского комплекса. Обошлось без пострадавших, уточнили в Wildberries.

«Будет проведено внутреннее расследование», - написало издание.

Как сообщило РИА «Новости» , служба безопасности и прибывшие на место происшествия правоохранители предотвратили дальнейшие разбирательства. Сейчас склад работает штатно.

Ранее в комплексе Wildberries под Петербургом произошел крупный пожар. Основатель и глава компании Татьяна Бакальчук рассказала, что есть несколько версий , почему произошло возгорание, но тайна следствия не позволяет их называть. После ЧП пожарную безопасность призвали проверить на всех складах маркетплейсов в России.

Wildberries проведет внутреннее расследование после конфликта на складе в Электростали. В компании подтвердили RT , что около десяти человек оказались в местном отделении полиции.

Драки Россия Полиция Электросталь Маркетплейсы

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