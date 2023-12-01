Спасатели ликвидировали открытое горение на вещевом рынке в Ростове-на-Дону
Открытое горение на вещевом рынке «Темерник» в Ростове-на Дону удалось ликвидировать. Об этом в Telegram-канале написала пресс-служба МЧС России.
«Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение на вещевом рынке в Ростове-на-Дону», - сообщили в ведомстве около 02:30.
Примерно в 01:00 огонь локализовали на площади четыре тысячи квадратных метров. По данным МЧС РФ, пострадавших нет.
Огонь на вещевом рынке разгорелся в четверг вечером, пламя сразу охватило около 1000 квадратных метров. В тушении участвовали 17 единиц техники и 61 человек личного состава. Огонь быстро распространялся , пожарные увеличили количество техники и специалистов. Через пару часов площадь пожара составляла около трех тысяч квадратных метров, ему присвоили третий ранг сложности.