01 апреля 2024, 14:28

Спасатели ликвидировали открытое горение на пожаре в Екатеринбурге

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Огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре в цеху в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По уточненным данным, огонь охватил цех по производству трансформаторов. Всего спасатели эвакуировали 24 газовых баллона, среди них - 20 кислородных и четыре пропановых.

Пожар вспыхнул в микрорайоне Уралмаш на улице Машиностроителей 1 апреля. Огонь охватил площадь в 4,5 тысячи квадратных метров , обрушение кровли произошло на 300 «квадратах». На улицу до прибытия спасателей самостоятельно вышли 15 человек. На месте ЧП развернули оперштаб. К ликвидации пожара привлекли 64 специалиста и 22 единицы техники.

Сведений о пострадавших не поступало. Изначально очевидцы сообщали, что дым поднимался с территории «Уралмашзавода» , но предприятие опровергло эту информацию.

Спасатели Пожары МЧС РФ Екатеринбург
01 апреля 2024, 14:31
Сотрудников Ростехнадзора задержали по делу об обрушении на руднике «Пионер»
Пресс-служба Следственного комитета
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Двух сотрудников Дальневосточного управления Ростехнадзора заподозрили в халатности в связи с обрушением на руднике «Пионер». При проверке они проигнорировали нарушения на объекте, сообщил Следственный комитет России.

Уголовное дело возбудили по статье 293 УК России «Халатность». Задержали двух человек - заместителя начальника и старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области.

По версии следствия, во время плановых проверок в 2022 и 2023 годах они не зафиксировали грубых нарушений промышленной безопасности на руднике «Пионер». Работу объекта, по информации пресс-службы, могли приостановить. Этого не произошло, и 18 марта 2024 года случилось обрушение породы. Судьба 13 заблокированных рабочих до сих пор неизвестна.

Управляющего директора рудника заключили под стражу по делу о нарушении требований безопасности при ведении работ.

Спасательную операцию остановили.

Шахты Задержания Уголовное дело Следственный комитет России
01 апреля 2024, 14:09
«Могла пропадать на неделю-две». Подруга Либерж объяснила, почему долго не знали о ее смерти
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О смерти экс-участницы «Дома-2» Либерж Кпадону долгое время не знали ни родители, ни друзья. Подруга покойной Оксана Стрункина в беседе с «360» объяснила, что девушка иногда исчезала, подолгу не выходя на связь.

«У Либерж была такая манера, к сожалению, что она могла пропадать на неделю-две, не выходить на связь. Поэтому, соответственно, никто из нас и не всполохнулся изначально. Все думали, что человек просто ушел в себя. Никто даже не думал, что произойдет такая трагедия», - уточнила она.

Обстоятельства и причины смерти бывшей участницы знаменитой телестройки пока остаются под завесой тайны. В морге не могут провести вскрытие и ждут приезда родителей Либерж.

«Пока ничего не известно. Всю информацию говорят только близким. Родители уже приехали в Москву, им все расскажут», - пояснила Стрункина.

Она добавила, что Либерж назначили операцию, но, скорее всего, ей ее не провели. Могло ли стать это причиной смерти - пока неизвестно. Информация появится только после вскрытия.

«Мы сами сидим в недоумении, не знаем, что произошло, почему так произошло», - заключила собеседница.

Либерж Кпадону страдала от сахарного диабета. Зимой медики также выявили у нее новообразование в легком. В конце января Кпадону сообщила, что легла в больницу на операцию.

Болезни Шоу Дом-2 Шоу-бизнес
01 апреля 2024, 13:58
Площадь пожара в Екатеринбурге достигла 4,5 тысячи квадратных метров
Пресс-служба МЧС
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В микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге площадь пожара в цеху увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

До этого сообщалось, что огонь охватил четыре тысячи «квадратов» кровли цеха. Обрушение произошло на 300 квадратных метрах. До прибытия спасателей на улицу самостоятельно вышли 15 человек.

«На месте развернут оперативный штаб, наращивается группировка сил и средств. К ликвидации привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники», - добавили в ведомстве.

Крупный пожар вспыхнул 1 апреля на улице Машиностроителей. Информации о пострадавших не поступало. По словам очевидцев, столб серного дыма поднялся с территории «Уралмашзавода», но в предприятии эти сведения не подтвердили.

Накануне вечером огонь охватил двухэтажное здание на Лесопарковой улице в Рязани. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Огонь удалось потушить.

Спасатели Пожары Обрушения МЧС РФ Екатеринбург
01 апреля 2024, 13:32
Грузовик подорвался на московской трассе
РИА «Новости»
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Грузовик вспыхнул днем 1 апреля на улице Лобачевского в Москве. Подробности сообщил источник «360».

Около 12:39 авто покатилось с горки, а затем вспыхнуло. Огромные языки пламеня охватили большегруз. Как сообщили очевидцы, перед возгоранием прогремел взрыв, ДТП не было.

Причины происшествия выясняют специалисты. Информация о пострадавших пока не поступала. Как сообщал Telegram-канал «Что там в Москве?» , у «Газели» мог взорваться газовый баллон.

Ранее газовый баллон взорвался у одного из авто в массовой аварии в центре Курска. Загорелись две машины. По предварительным данным, пострадали 10 человек, в том числе два ребенка.

Грузовики ДТП Взрывы Москва

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