Спасатели эвакуировали 50 человек из горящего здания Театра сатиры в Москве

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Крыша выполнена из деревянного обрешетника. По данным источника «360», тушение затрудняют конструктивные особенности здания. Оказалось сложным вскрыть кровлю здания. На место попросили выслать еще шесть пожарных отделений.

В МЧС отметили, что площадь пожара составила 250 «квадратов», и огонь продолжает распространяться.

Стало известно также, что ведомство наращивает силы и средства для борьбы с возгоранием: вначале на месте работали 62 огнеборца, применяя 14 спецмашин, то позже спасателей стало 76, а спецмашин - 21.

Прокуратура Москвы взяла на контроль установление причин и обстоятельств происшествия. По ее сведениям, данных о пострадавших не поступало. Тверской межрайонный прокурор Олег Кудрявцев координирует работу правоохранителей и экстренных служб.

О возгорании купола Театра сатиры на Триумфальной площади стало известно около 11:00.