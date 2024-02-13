Спасатели эвакуировали 450 человек из горящего ТЦ в Иванове
Пожар стал причиной эвакуации посетителей и сотрудников торгового центра «Серебряный город» в Иванове. Прибывшие на место спасатели вывели на улицу 450 человек. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС.
В ведомстве подчеркнули, что пожарные оперативно ликвидировали открытое горение на площади в пять квадратных метров.
Очагом возникновения огня оказался вентиляционный канал работающего внутри ресторана, что привело к задымлению помещений на первом и втором этажах.
В результате происшествия никто не пострадал. В тушении пожара приняли участие 43 специалиста и 10 единиц техники.
На минувшей неделе крупный пожар охватил т орговый комплекс «Ривьера» на юге Москв. Прибывшие на место пожарные обнаружили очаг под вентилируемым фасадом с тыльной стороны здания. Огонь успел распространиться с первого по третий этаж, по спасатели быстро ликвидировали открытое горение.