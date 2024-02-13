Спасатели эвакуировали 450 человек из горящего ТЦ в Иванове

Напавшие на квартиру участника специальной операции в Уссурийске школьники приходили не к самому мужчине, а к его сыну. Об этом бывший военнослужащий рассказал «360».

«Лично от меня они ничего не хотели, сына моего допытывали. На ребенка нападали, а на меня - нет. Они забрали его телефон, но вернули в полиции на следующий день», - сказал он.

Бывший военный отметил, что от подростков ранее поступали угрозы.

«Говорили, что побьют. Я говорил им, мол, кому угрожаете? Да я сам их побью, там подростки 15 лет, елки-палки», - добавил мужчина.

В конце января группа школьников в Уссурийске проникла в квартиру к участнику спецоперации под предлогом несуществующего долга. Следственный комитет по Приморскому краю сообщал, что несовершеннолетние избили его и забрали имущество на сумму семь тысяч рублей.

Полицейские оперативно задержали подозреваемых. Следователи завели два уголовных дела по статьям «Халатность» и «Грабеж».