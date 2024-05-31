Спасатели эвакуировали 150 человек из поезда на Сокольнической линии
Бригады спасателей продолжают работать на месте ЧП в Москве. Из поезда на Сокольнической линии метро вывели свыше 100 человек, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
«Всего эвакуировали 150 человек», - заявил источник.
По его словам, в госпитализации никто не нуждается.
Вечером 31 мая в районе станции метро «Воробьевы горы» на Сокольнической линии метро остановился поезд. По предварительной информации в вагоне произошло задымление. Очевидцы сняли на видео место ЧП. Одна свидетельница случившегося рассказала, что в поезде пропадало электричество.