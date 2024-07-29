29 июля 2024, 19:03

Спасатели достали всех пассажиров из сошедших с рельсов вагонов под Волгоградом

РИА «Новости»
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Работающие на месте столкновения поезда Казань — Адлер и КамАЗа на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области спасатели извлекли всех пассажиров из опрокинувшихся вагонов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Работающие на месте столкновения поезда Казань - Адлер и КамАЗа на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области спасатели извлекли всех пассажиров из опрокинувшихся вагонов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

После столкновения и падения семи из девяти сошедших с рельсов вагонов медицинскую помощь на месте оказали более 100 пострадавшим , еще 55 человек , включая помощника машиниста, двух проводников и водителя грузовика, забрали в центральную районную больницу в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в пункты временного размещения в Котельниковском районе доставили 339 человек. За ними приедут автобусы, которые заберут их на станцию Гремячая, куда прибудет резервный состав.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время на место приедут кран и тяжелая инженерная техника для поднятия части упавшего состава. После установки вагонов пассажирам помогут забрать вещи и доставят до станции, куда прибудет резервный поезд, на котором путешественники продолжат свой путь на курорт.

Спасатели ДТП МЧС РФ Поезда
29 июля 2024, 19:01
Временного поверенного в делах Чехии вызвали в российский МИД
РИА «Новости»
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МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Чехии Яна Ондржейку из-за действий сотрудника посольства, грубо нарушившего российское законодательство. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.

Как пояснили в МИД, один из сотрудников административно-технического персонала посольства Чехии попытался контрабандой ввезти в Россию сильнодействующие вещества.

Временному поверенному предложили снять с сотрудника иммунитет от российской уголовной юрисдикции, иначе тому предпишут покинуть страну.

В начале июля Чехия вызывала российского посла Александра Змеевского после падения обломков ракеты на детскую больницу в Киеве. Тогда в Праге выражали намерение передать в Москву некое послание.

В мае из Москвы выслали военного атташе Великобритании. Эту меру приняли в ответ на аналогичные действия Лондона.

Чехия Контрабанда Россия МИД РФ
29 июля 2024, 18:30
Состояние шоковое. Бочаров рассказал о пассажирах поезда Казань — Адлер
РИА «Новости»
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Пассажиры сошедшего с рельсов поезда Казань — Адлер на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области находятся в шоковом состоянии после аварии. Об этом заявил губернатор региона Андрей Бочаров.

Он добавил, что с эвакуированными с места аварии сейчас работают специалисты, получившими ранения занимаются врачи Котельниковской центральной районной больницы.

«У людей шок, это понятно. Но они очень по-доброму отзываются о действиях тех, кто пришел им незамедлительно на помощь в тяжелой ситуации. 339 человек находятся в пунктах временного размещения непосредственно в Котельниковском районе», - привела слова Бочарова пресс-служба правительства региона.

Бочаров добавил, что пообщаться с пассажирами, кто не пострадал или получил незначительные травмы было важно, чтобы понять, готовы ли они ехать дальше в Адлер. От этого зависит дальнейшая работа перевозчика, в том числе по переноске багажа в новый состав.

В пресс-службе РЖД сообщили, что для желающих продолжить путешествие пассажиров из Волгограда выехал резервный поезд , который прибудет на станцию Гремячая. Туда из пунктов временного размещения пассажиров отвезут на автобусах.

Девять вагонов поезда Казань - Адлер сошли с рельсов на перегоне между станциями Гремячая и Котельниково в Волгоградской области после столкновения состава с КамАЗом. По предварительным данным, водитель грузовика проигнорировал предупреждающие сигналы и выехал на пути.

Госпитализация понадобилась 55 пострадавшим , в том числе помощнику машиниста, двум проводникам и водителю большегруза. Медицинскую помощь на месте получили более 100 человек.

ДТП Россия Поезда
29 июля 2024, 18:22
Появились подробности о трех мертвых сестрах, найденных в Петербурге
РИА «Новости»
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Обнаруженные мертвыми в квартире в Санкт-Петербурге три сестры были дочерями иерея, который около 10 лет прослужил настоятелем храма Преподобного Серафима Саровского в Карелии. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, родители иерея занимались биологическими науками. До принятия сана мужчина изучал энтомологию, совмещая ее с обучением в духовном училище. Иерей скончался в 2022 году.

По словам источника «Фонтанки», младшие сестры имели образование, но нигде не работали. Знакомые девушек обратили внимание, что они отдалились от семьи, в том числе от матери. Женщина часто приносила им продукты и деньги, но они могли не открывать ей дверь.

Собеседник журналистов добавил, что сестры некоторое время и вовсе отказывались принимать пищу, что привело к потере веса, но к врачам не обращались. Предположительно, девушки предпочитали лечится народными методами.

Накануне в Петербурге обнаружили трупы трех сестер. Их тела пролежали в квартире около двух недель.

Санкт-Петербург Врачи Женщины Полиция Квартиры
29 июля 2024, 17:58
Раскрыта причина столкновения грузовика и поезда на путях под Волгоградом
РИА «Новости»
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Водитель КамАЗа в Волгоградской области грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно работающей сигнализации перед близко идущим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения не удалось избежать из-за малого расстояния, сообщила пресс-служба РЖД.

Авария произошла в понедельник на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области.

Водитель КамАЗа выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом № 491 Казань - Адлер, из-за чего восемь вагонов сошли с рельсов.

«По уточненной информации, водитель автомобиля выехал на переезд при исправно действующей сигнализации, чем грубо нарушил правила дорожного движения. Машинист применил экстренное торможение, но скорость поезда составляла 65 километров в час, из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось», - заявили в пресс-службе.

В РЖД добавили, что в этом месте железная дорога хорошо просматривается. Для водителя видимость поезда при подходе к переезду составляла более километра.

Ранее стало известно, что в результате аварии пострадали 100 человек , в том числе двое проводников. Госпитализация понадобилась 55 раненым.

РЖД ДТП Поезда

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