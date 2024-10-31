Спасатели достали из-под завалов в Черкесске троих человек
Троих человек достали из-под завалов после взрыва газа в пятиэтажном доме в Черкесске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Карачаево-Черкессии.
Вызволенных из-под обломков здания людей передали врачам.
«По предварительной информации, в результате происшествия погибли два человека, 11 человек пострадали», - добавили в министерстве.
Специалисты продолжают разбор завалов с помощью спецтехники. В работе задействовали 195 человек и 42 единицы техники. На месте ЧП организовали заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Взрыв газа произошел в Черкесске утром 31 октября. По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело. На месте работают сотрудники СК и криминалисты.