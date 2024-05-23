23 мая 2024, 13:03

Спасатели достали еще одно тело из-под завалов сгоревшего дома в Истре

РИА «Новости»
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Тело еще одного погибшего обнаружили при пожаре в частном доме в городском округе Истра. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Это второй труп, который спасатели нашли на месте сгоревшего дома. Общее число жертв пожара увеличилось до восьми человек.

Сгоревший дом располагался в деревне Падиково. По предварительным данным, здание находилось в аренде и работало в качестве хостела для мигрантов.

Пожар в здании произошел в ночь на четверг, 23 мая. Пламя распространилось на площади в 80 квадратных метров.

Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, а также дело о незаконной миграции.

Ход и результаты расследования под свой контроль взяла прокуратура Московской области.

Пожары МЧС РФ Пожар в СНТ под Истрой
23 мая 2024, 11:52
Горящий в Подмосковье хостел сняли на видео
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Открытое горение в хостеле в СНТ в подмосковной деревне Падиково ликвидировали утром 23 мая. Кадры полыхающего здания появились в распоряжении 360.ru.

По данным МЧС, огонь успел охватить 80 квадратных метров. В результате ЧП, по официальным данным, погибли шестеро. Источник РИА «Новости» позже заявил, что число жертв выросло до семи.

В здании располагался хостел , пояснила в беседе с 360.ru местная жительница. По ее словам, сначала огонь в здании пытались тушить соседи. О масштабе произошедшего и гибели людей она узнала только утром.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело.

Пожары
23 мая 2024, 11:48
Жительница подмосковного СНТ рассказала о начале смертельного пожара в хостеле
Телеканал «360»
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При пожаре в хостеле в СНТ в деревне Падиково по последним данным погибли семь человек. Местная жительница в беседе с 360.ru рассказала, что ранним утром возгорание в здании пытались тушить, в том числе, соседи.

«Без четверти три я вышла [на улицу] не могла спать, собаки очень сильно лаяли, посмотрела, но ничего не увидела, но наверное пожар уже начался, а с четырех часов уже подключились соседи и стали каким-то образом тушить», - поделилась женщина.

О том, что в результате ЧП погибли люди, она узнала из новостей уже утром.

«Там один мальчик был молоденький, выжил, слава Богу, в этот момент был в другом месте, всегда помогал по хозяйству. Это был хостел, его хозяин умер несколько лет назад и вступила в права наследства его дочь, она владелица хостела», - добавила собеседница 360.ru.

О том, что число жертв пожара возросло до семи человек , ранее сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. В МЧС официально подтверждали гибель шестерых.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Пожары
23 мая 2024, 11:11
Число жертв пожара в Истре выросло до семи человек
РИА «Новости»
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Число погибших при пожаре в СНТ «Снегирь» в деревне в округе Истра возросло до семи человек. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило РИА «Новости».

Ранее в МЧС, прокуратуре и ГСУ СК региона подтверждали данные о шести жертвах.

Известно, что огонь успел охватить 80 квадратных метров. Утром спасатели объявили о ликвидации открытого горения. По факту гибели людей уже возбудили уголовное дело. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте работают следователи и криминалисты.

Пожары
23 мая 2024, 10:03
Подростки пытали электрошокером и раздели школьницу в Красногорске
РИА «Новости»
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В Подмосковье двое юношей приставали к школьнице, пытая ее электрошокером. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В Красногорске вечером мама поручила 13-летней девочке выгулять собаку и вернуться домой. Однако школьница ушла на прогулку с подругами и компанией юношей.

Остальные подростки разошлись, когда девочка осталась в машине с 15-летним и 16-летним парнями. По ее словам, юноши начали грубо приставать к ней. Она пыталась сопротивляться, но один из подростков достал из бардачка электрошокер и несколько раз ударил ее током в бедро. После этого парни раздели девочку.

В это время мать и старшая сестра искали школьницу. Они ходили по дворам, в одном из которых заметили подозрительную машину. Там они увидели заплаканную девочку. Ее вытащили из автомобиля и помогли одеться.

Парни на машине скрылись с места, но их быстро нашли и доставили в отдел полиции. Судьбу подростков решат правоохранители.

При этом на следующий день после задержания юношей машину, в которой все произошло, заметили в Куркино. За рулем находился неизвестный водитель. Полицейские организовали погоню, чтобы задержать водителя. Его личность устанавливается.

Красногорск Задержания Машины Водители Полиция

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