12 июля 2024, 20:01

Спасатели добрались до места крушения Superjet в Подмосковье

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В результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье погибли три члена экипажа, жертв среди населения нет. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

По его словам, спасатели добрались до места падения самолета.

Лайнер упал в лесном массиве около деревни Большое Карасево. Причины происшествия выясняются.

«Прошу жителей сохранять спокойствие», - призвал Гречищев.

Очевидец крушения самолета рассказал 360.ru , что Sukhoi Superjet перед падением издавал громкий звук, и от борта шел черный дым.

Лайнер потерпел крушение днем 12 июля , пилоты отвели борт как можно дальше от жилых районов.

Авиация Катастрофы Крушение самолета под Коломной
12 июля 2024, 21:10
Следователи начали проверку на заводе, где ремонтировали упавший под Коломной Superjet
РИА «Новости»
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Представители правоохранительных органов начали следственные действия  на территории Луховицкого авиационного завода имени Воронина, где прошел техобслуживание упавший под Коломной самолет Sukhoi Superjet. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные мероприятия на территории завода», - отметил собеседник агентства.

В рамках расследования эксперты изучат документацию, связанную с ремонтом воздушного судна.

Самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение под Коломной 12 июля. Ранее спасатели нашли два черных ящика рухнувшего авиалайнера - прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

Коломна Авиакатастрофы Крушение самолета под Коломной
12 июля 2024, 20:57
Упал за леском. Очевидец — о падении Sukhoi Superjet под Коломной
РИА «Новости»
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Очевидец крушения самолета Sukhoi Superjet в интервью 360.ru рассказал подробности происшествия. По его словам, самолет  поднялся над лесом и потом рухнул вниз.

«Смотрю, самолет оттуда выходит. Он как бы так опускается. Думаю, садиться что ли собирается? [Там] провода. Он поднялся и за этим леском и упал. И все. Взрыв и дым. Минут через 10 вертолет прилетел, еще один самолет <…> Жалко людей, погибли», - рассказал местный житель.

Ранее о подробностях авиакатастрофы рассказал другой очевидец ЧП. По ее словам, непосредственно перед крушением самолет стал издавать необычные звуки, потом начал снижаться и задымился. Пассажирский лайнер потерпел крушение днем 12 июля.

Авиация Авиакатастрофы Россия Крушение самолета под Коломной
12 июля 2024, 20:49
Появились новые кадры с места крушения самолета в Подмосковье
Телеканал «360»
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Спасатели добрались до места крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

На видео экстренные службы и следователи осматривают район падения лайнера. В оперативных службах сообщили, что работы на местности будут вестись круглосуточно.

Пассажирский лайнер SSJ-100 потерпел крушение после взлета с аэродрома «Третьяково». Очевидцы рассказали, что пилоты уводили самолет от деревни, он взорвался в лесополосе. На земле пострадавших и разрушений нет, все три члена экипажа погибли.

По предварительной версии, причиной падения самолета могла быть неисправность двигателей.

Коломна Самолет SSJ-100 Крушение самолета под Коломной
12 июля 2024, 20:30
Спасатели нашли черные ящики упавшего под Коломной самолета
Телеканал «360»
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На месте крушения лайнера SSJ-100 под Коломной нашли оба черных ящика. Об это сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Найдены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец, предварительно, в удовлетворительном состоянии», - сообщило агентство.

Самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение под Коломной12 июля. По предварительной версии, причиной аварии мог стать отказ двигателя из-за неисправности. Sukhoi Superjet 100 принадлежал авиакомпании «Газпром Авиа».

Пилоты перестали выходить на связь, не достигнув заданной высоты спустя несколько минут после вылета с аэродрома. Диспетчер потерял связь с пилотами, когда самолет достиг высоты 4500 футов. С радаров самолет пропал примерно на отметке в три тысячи футов.

Самолет SSJ-100 Крушение самолета под Коломной

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