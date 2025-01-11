Спасатели добились первых успехов в сдерживании пожаров в Калифорнии

В Курске 16-летний подросток в балаклаве попытался напасть на школу № 54. Парень вооружился молотком, ножами и жидкостью для розжига. Подробности — в материале 360.ru.

Уголовное дело Правоохранители задержали нападавшего, против него завели уголовное дело.

По данным следствия, подросток разбил молотком стекла припаркованного недалеко от школы автомобиля. Также юноша собирался устроить пожар.

Момент нападения на школу попал на видео. Следователи провели осмотр места происшествия.





Личность нарушителя удалось установить - им оказался ученик другой школы 2008 года рождения.

Врио губернатора прибыл в образовательное учреждение, переговорил с директором школы, председателем городского комитета образования и охранником. Последний не смог ответить на вопросы Хинштейна.

«Это серьезный сигнал для всех нас. Сейчас совместно с Росгвардией, УМВД, ГУ МЧС и другими структурами мы проведем проверку обеспечения безопасности всех школ. Этим вопросом займемся детально и скрупулезно», - пообещал он.

Также пройдет проверка работы частной охранной организации ООО «ЧОП „Содействие“». Случившееся не означает, что все курские школы никак не защищены, подчеркнул Хинштейн. Однако родители должны быть уверены в безопасности своих детей - из происшествия сделают серьезные выводы, чтобы не допустить подобного в будущем, пообещал врио губернатора.

Что произошло Молодой человек ворвался в учебное заведение 10 января около 08:00. Дежуривший на входе охранник по каким-то причинам не смог его остановить, рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Сегодня утром в школе № 54 города Курска произошло ЧП. К счастью, никто не пострадал, но произошедшее вызывает серьезные вопросы», - написал он.

Подросток вбежал в здание, разбил окно в коридоре, беспрепятственно выскочил на улицу и попутно ударил молотком по стеклу входной двери. При побеге из школы он бросил сумку, в которой обнаружили два ножа и жидкость для розжига. Случившееся длилось не более двух минут.

Охранник нажал кнопку тревожной сигнализации, уже через четыре минуты прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. К тому моменту злоумышленник успел скрыться.

«Однако, благодаря профессиональной работе полиции, он был вскоре задержан в четырех километрах на территории дачного массива СНТ „Мичуринец“. Сейчас с ним работают специалисты», - рассказал Хинштейн.

Что еще известно о нападавшем Нападавший оставлял впечатление тихого и спокойного мальчика , рассказала мать бывшей девушки задержанного.

«Раньше ничего не было такого. Тихий, спокойный, такой стеснительный мальчик был. Я бы никогда не подумала на него ничего», - объяснила она.

По словам женщины, подросток не угрожал ее дочери. Девушка показывала матери свою переписку с бывшим возлюбленным, в сообщениях не было агрессии - пара разошлась без ссор. Жительница Курска добавила, что попытка поджога стала полной неожиданностью для нее.

«Просто в шоке была. Я бы ни за что не могла подумать об этом», - подчеркнула она.

Женщина добавила, что парень увлекался мотоциклами и жил в полной семье. Он никогда не жаловался на мать и отца - у него нормальная, полноценная семья, заключила мать девушки.

Расследование происшествия продолжается.

Предполагаемые мотивы Предварительно, подросток напал на школу из-за сложных отношений с одной из учениц, отметил Хинштейн.

«По предварительной информации, на столь экстраординарный поступок его толкнули сложные отношения с ученицей школы № 54. В поле зрения психологов и полиции он никогда прежде не попадал», - заявил он.

По данным Telegram-канала Baza, подросток мог быть связан с суицидальной игрой. За несколько минут до нападения на школу юноша оставил в социальных сетях запись, которая может иметь отношение к подобным играм.

Похожие «манифесты» публиковали другие подростки, пытавшиеся напасть на образовательные учреждения. Не исключено, что подросток мог получить задание о нападении на школу от кураторов.

Послание в школьном чате Перед нападением злоумышленник оставил послание в школьном чате. Подросток по пунктам расписал «план» на день и рассказал о своем инвентаре. Юноша отметил, что вовсе не сожалеет о содеянном - он мечтал об этом с седьмого класса.

«Как же я рад», - написал он.

В послании подросток заявил о намерении избить бывшую девушку «до посинения» и устроить «мясорубку» в школе.