Спасателей представят к награде за работу на месте обрушения дома в Астрахани

«Говорили, что у него может случиться инфаркт». Дочь — о виновнике ДТП с погибшей девочкой в Калининграде

Водитель BMW на полной скорости влетел в остановку в Калининграде.Погибла семилетняя девочка, пострадали трое взрослых. Дочь местного предпринимателя Артура Агаджаняна, который устроил аварию, Нунэ рассказала «360», что ее отец попал в больницу.









«Он в больнице. Пьяным за рулем не ездил! Была операция у него на сосудах, говорили, что в любой момент что-то может случиться, возможно, инфаркт. Он пьяным не был, на работу поехал, овощи привез», - заявила она.

Собеседница издания также добавила, что в городе все утро шел снег. Вероятно, она имела в виду, что дорога могла быть скользкой. В каком состоянии отец, девушка пока не знает, она собралась ехать к нему в больницу.

Еще один очевидец рассказал «360», что оказался на месте аварии примерно через пять минут после нее.

«Когда я подошел, первым делом увидел молодого парня, сидящего рядом на скамейке, следом лежащего мужчину в сознании около машины, а затем увидел торчащие из-под колеса ноги ребенка», - рассказал он.

Водитель, по словам собеседника, - пожилой мужчина с бородой, неславянской внешности. Он предположил, что автомобилисту могло стать плохо за рулем.

«Как сказали очевидцы, он летел с моста, влетел в дерево, потом в остановку, колеса у него крутились задние, нога была еще на газе», - поделился мужчина.

В пресс-службе УМВД России по Калининградской области также сообщили, что причиной ДТП могло стать «резкое ухудшение состояния здоровья водителя». Идет проверка.

Водитель BMW на полной скорости влетел в остановку в Калининграде.

Погибла семилетняя девочка , пострадали трое взрослых. Дочь местного предпринимателя Артура Агаджаняна, который устроил аварию, Нунэ рассказала «360», что ее отец попал в больницу.

Ранее смертельная авария с автобусом и фурой произошла под Екатеринбургом. Рейсовый автобус и фура столкнулись на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов. Погибли два человека, еще восемь попали в больницу.