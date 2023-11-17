17 ноября 2023, 18:48

Спасателей представят к награде за работу на месте обрушения дома в Астрахани

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Сотрудников экстренных служб, которые участвовали в спасении жильцов обрушившегося дома в Астрахани, представят к награде. Об этом заявила пресс-служба МЧС России.

«Глава МЧС России Александр Куренков поручил представить к награде пожарных и спасателей, принимавших участие в спасении людей при частичном обрушении жилого дома в Астрахани», - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели смогли оперативно эвакуировать жильцов из пятиэтажки до момента ее обрушения. Несмотря на опасность и растущие трещины, никто из сотрудников МЧС не остановился. Они проявили героизм вывели людей из здания.

Частичное обрушение дома на Вокзальной площади в Астрахани произошло вечером 16 ноября. Жильцы пятиэтажки заметили на фасаде трещины, после чего обратились в экстренные службы. В доме обвалились два подъезда, некоторые жильцы оказались заблокированы. Жертва ЧП в итоге одна - 84-летняя пенсионерка.

Сотрудники МЧС полностью разобрали завалы и вывезли 350 кубических метров обломков здания.

МЧС РФ Обрушение дома в Астрахани
17 ноября 2023, 18:38
«Говорили, что у него может случиться инфаркт». Дочь — о виновнике ДТП с погибшей девочкой в Калининграде
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Водитель BMW на полной скорости влетел в остановку в Калининграде.Погибла семилетняя девочка, пострадали трое взрослых. Дочь местного предпринимателя Артура Агаджаняна, который устроил аварию, Нунэ рассказала «360», что ее отец попал в больницу.



«Он в больнице. Пьяным за рулем не ездил! Была операция у него на сосудах, говорили, что в любой момент что-то может случиться, возможно, инфаркт. Он пьяным не был, на работу поехал, овощи привез», - заявила она.

Собеседница издания также добавила, что в городе все утро шел снег. Вероятно, она имела в виду, что дорога могла быть скользкой. В каком состоянии отец, девушка пока не знает, она собралась ехать к нему в больницу.

Еще один очевидец рассказал «360», что оказался на месте аварии примерно через пять минут после нее.

«Когда я подошел, первым делом увидел молодого парня, сидящего рядом на скамейке, следом лежащего мужчину в сознании около машины, а затем увидел торчащие из-под колеса ноги ребенка», - рассказал он.

Водитель, по словам собеседника, - пожилой мужчина с бородой, неславянской внешности. Он предположил, что автомобилисту могло стать плохо за рулем.

«Как сказали очевидцы, он летел с моста, влетел в дерево, потом в остановку, колеса у него крутились задние, нога была еще на газе», - поделился мужчина.

В пресс-службе УМВД России по Калининградской области также сообщили, что причиной ДТП могло стать «резкое ухудшение состояния здоровья водителя». Идет проверка.

Водитель BMW на полной скорости влетел в остановку в Калининграде.

Погибла семилетняя девочка , пострадали трое взрослых. Дочь местного предпринимателя Артура Агаджаняна, который устроил аварию, Нунэ рассказала «360», что ее отец попал в больницу.

Ранее смертельная авария с автобусом и фурой произошла под Екатеринбургом. Рейсовый автобус и фура столкнулись на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов. Погибли два человека, еще восемь попали в больницу.

Больницы ДТП Полиция
17 ноября 2023, 15:33
Десять подольчан чуть не задохнулись в офисе из-за печи в кафе этажом ниже — СМИ
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Халяльная печь в кафе в Подольске чуть не стала причиной гибели сотрудников фирмы, офис которой расположен этажом выше. Когда печь начали коптить, некоторые работники стали задыхаться, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, пострадали 10 человек.

Согласно информации издания, работники почувствовали головокружение и запах гари. На место приехали экстренные службы, сотрудников осматривают медики. Решается вопрос о госпитализации пострадавших.

Mash уточнил, что компания занимается строительством и обслуживанием нефтегазовой отрасли.

Официальных данных о происшествии пока нет.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа предупредила о содержании опасных химических веществ в освежителях воздуха, которые часто распыляют как дома, так и в офисах. Эти вещества могут навредить аллергикам, людям с бронхиальной астмой и легочными заболеваниями. В худшем случае они могут задохнуться или получить анафилактический шок. Самыми безвредными врач назвала ароматические диффузоры с натуральными эфирными маслами.

Халяльная печь в кафе в Подольске чуть не стала причиной гибели сотрудников фирмы, офис которой расположен этажом выше. Когда печь начали коптить, некоторые работники стали задыхаться, сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, пострадали 10 человек.

Подольск
17 ноября 2023, 14:28
Самолет разорвал колеса шасси во время рейса из Санкт-Петербурга в Сочи — СМИ
Unsplash
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Авиалайнер разорвал шины шасси во время взлета в аэропорту Пулково. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Самолет авиакомпании «Победа» совершал рейс из Петербурга в Сочи. После вылета сотрудники аэропорта нашли на взлетно-посадочной полосе куски резины от колес шасси.

Повреждения колес специалисты обнаружили при осмотре лайнера после посадки в Сочи. По информации издания, пилоты смогли успешно приземлиться, несмотря на порванные шины, и заслужили аплодисменты пассажиров.

Ранее экстренную посадку совершил Boeing-737 , который вылетел из Сочи. Самолету пришлось сесть в аэропорту имени Курчатова в Челябинске. Причиной экстренной посадки назвали неисправность лайнера - у него возникли проблемы с выпуском закрылок. По словам представителя оперативных служб, самолет сжигал топливо перед посадкой.

На борту находились 182 пассажира и семь членов экипажа. Перед тем как приземлиться, самолет сделал шесть кругов над Челябинском. Некоторые пассажиры перед посадкой начали плакать от волнения.

Санкт-Петербург Сочи Самолеты
17 ноября 2023, 14:11
«Не здоровается ни с кем». Соседка — о девочке, подозреваемой в подготовке нападения на школу в Балашихе
Телеканал «360»
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СМИ сообщили, что 14-летнюю девочку в Балашихе якобы заподозрили в подготовке нападения на школу. Соседка семьи, живущая этажом ниже, рассказала «360», что проблем с семьей не было, однако девочка вела себя не слишком дружелюбно.

Женщину сильно удивило, что у школьницы могли возникнуть проблемы с законом. Она вспомнила, что в тот же день видела и девочку, и ее мать.

«С семьей никаких проблем… Но она ходит - не здоровается ни с кем», - отметила жительница дома.

На вопрос о том, считает ли девочку агрессивной, соседка ответила «не знаю».

«Семья нормальная, молодые. <…> Они дверь не открывают. Даже когда ремонт какой-то был… А так тишина», - добавила собеседница «360».

В СМИ распространилась информация о том, что восьмиклассница якобы интересовалась движением «Колумбайн»* и планировала нападение на школу № 15. Отмечалось, что в ее квартире прошли обыски и обнаружились, в частности, самодельный предмет с фитилем и два ножа, а в телефоне - фотографии преступников и подписки на тематические паблики. Появлялась информация о том, что девочку задержали, однако ее мать опровергла эти данные.

* Движение «Колумбайн» признали террористическим и запретили в России.

Школы Школьники Балашиха

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