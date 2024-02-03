Сожгли фото. Молодая учительница обратилась в полицию из-за угроз учеников

По данным издания, подростки сняли видео, на котором сжигают фотографию педагога над унитазом. Об этом рассказала сестра учительницы в социальных сетях. Женщина попросила принять меры, чтобы пресечь подобные действия учеников и защитить преподавателей.

В Главном управлении МВД по Челябинской области подтвердили, что педагог подала на школьников заявление в полицию.

«Зарегистрировано заявление по данному факту. Опрошена потерпевшая. Установлена одна из участниц видео - местная жительница 2008 года рождения. Принимаются все меры к установлению лиц, причастных к данному инциденту», - рассказали в МВД.

В январе в одной из московских школ девятиклассница напала со скальпелем на учительницу. Сначала школьница начала душить одноклассницу, а когда учительница попыталась остановить ее, выхватила скальпель и стала угрожать педагогу. Сотрудникам школы удалось остановить агрессивную ученицу.