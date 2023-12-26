Создателя мультфильма Mr. Freeman объявили в розыск

Имя автора анимационных фильмов Mr. Freeman появилось в базе МВД. По информации издания, против мультипликатора возбудили уголовное дело за распространение фейков о действиях ВС России.

Анимационный российский веб-сериал Mr. Freeman выходил с 2009 года на Youtube. Мультфильм затрагивал социальные и философские темы и набрал популярность в Сети.

Ранее в розыск объявили создателя мультфильма «Масяня» Олега Куваева *. Против него возбудили уголовное дело из-за публикации видео в поддержку ВСУ. По информации СМИ, в анимационном ролике мультипликатор призвал российских военнослужащих сдаваться в плен ВСУ.

Куваев * также дискредитировал ВС России, публиковал фейки о политике российской власти и собирал средства для армии Украины. Мультипликатор уехал из России и сейчас проживает на территории Израиля.

* Включен в реестр иноагентов по решению Минюста.