По данным СМИ, злоумышленники представились сотрудниками Центробанка и сообщили Лемешеву, что с его счетов пытаются списать деньги. Для того чтобы это избежать, ему настоятельно посоветовали снять средства и перевести на «безопасную» карту. Общая сумма ущерба составила 446 тысяч рублей.

Позже мужчина понял, что обманули и обратился в полицию. Проводится проверка.

Игорь Лемешев - заслуженный художник России, член Союза Кинематографистов РФ и Союза художников РФ. Он работал художником-оформителем в Большом театре, оформил множество киноплакатов советских картин. Среди них: «Сталкер» и «Мы из джаза».

В среду, 15 ноября, телефонные мошенники обманули пожилую москвичку, предложив ей зарабатывать на инвестициях после продажи ее квартир за 18,7 миллиона рублей.