17 ноября 2023, 13:04

Советского кинохудожника развели в Москве почти на 450 тысяч рублей — СМИ

Telegram
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В Москве телефонные мошенники развели советского кинохудожника Игоря Лемешева почти на 450 тысяч рублей. Они представились сотрудниками Центробанка и запугали пенсионера, передал Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, злоумышленники представились сотрудниками Центробанка и сообщили Лемешеву, что с его счетов пытаются списать деньги. Для того чтобы это избежать, ему настоятельно посоветовали снять средства и перевести на «безопасную» карту. Общая сумма ущерба составила 446 тысяч рублей.

Позже мужчина понял, что обманули и обратился в полицию. Проводится проверка.

Игорь Лемешев - заслуженный художник России, член Союза Кинематографистов РФ и Союза художников РФ. Он работал художником-оформителем в Большом театре, оформил множество киноплакатов советских картин. Среди них: «Сталкер» и «Мы из джаза».

В среду, 15 ноября, телефонные мошенники обманули пожилую москвичку, предложив ей зарабатывать на инвестициях после продажи ее квартир за 18,7 миллиона рублей.

Мошенничество Москва 2023
17 ноября 2023, 13:36
Обрушение дома в Астрахани произошло из-за недосмотра — Минстрой
Пресс-служба МЧС
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Частичное обрушение дома в Астрахани связно с недостаточным вниманием со стороны контролирующих органов. Такое заявление сделал глава Минстроя России Ирек Файзуллин, чьи слова привел ТАСС.

Ответственность главных жилищных инспекторов - постоянная, подчеркнул министр. По его словам, внимательная работа контролирующих органов должна быть залогом того, чтобы такие трагедии не происходили.

«Вчерашняя трагедия в Астрахани - с чем она связана? - С тем, что не досмотрели», - подчеркнул Файзуллин.

Частичное обрушение жилого дома в Астрахани произошло вечером 16 ноября. В результате один человек погиб. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

По предварительной версии следствия, причиной обрушения стал ремонт в одной из квартир здания, во время которого несущие конструкции получили повреждения. Также появилась версия о том, что фундамент дома разрушили канализационные воды.

Обрушения Обрушение дома в Астрахани
17 ноября 2023, 13:03
Рабочий получил травмы на стройке в Москве
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Строительный рабочий получил травмы, когда на него упал предмет на объекте на улице Автозаводская. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратура Москвы.

Предположительно, причиной травм стало падение предмета с большой высоты. Мужчину госпитализировали.

«Мужчина 1985 года рождения госпитализирован в тяжелом состоянии», - отметили в пресс-службе.

Причину происшествия начали устанавливать сотрудники столичной прокуратуры. Их будет координировать зампрокурора Юрий Ходыревский.

Ранее прокуратура Москвы организовала проверку после падения лесов на объекте, расположенном на Покровской улице. Там начали строить трехэтажный торговый центр, но в процессе пострадали двое рабочих.

Еще один рабочий погиб после падения на стройке на улице Вильгельма Пика в Москве. По предварительным данным, ЧП произошло из-за несоблюдения мер безопасности.

Строительство Москва 2023
17 ноября 2023, 11:35
Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Новой Москве
РИА «Новости»
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В Новой Москве, в поселении Марушкинское, легковой автомобиль врезался в рейсовый автобус № 889. По предварительным данным, водителю зажало ногу, а пассажирке стало плохо с сердцем, передал источник «360» в экстренных службах.

По его информации, легковушка влетела в автобус, который следовал из Москвы в сторону области. На место происшествия выехали две кареты скорой помощи и сотрудники дорожно-патрульной службы. Известно, что среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

Еще одно ДТП произошло днем 17 ноября. В Восточном округе Москвы большегруз наехал на водителя, который вышел из другого автомобиля на дорогу.

ДТП Москва 2023
17 ноября 2023, 10:58
Почти все обломки вывезли с места обрушения части дома в Астрахани
Пресс-служба МЧС
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С места обрушения части дома в Астрахани вывезли 90% обломков. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Работы на месте продолжаются. Здесь применяют специализированную технику. Ведомство поделилось кадрами того, как это происходит. На видео попали как спецтехника, так и машины и сотрудники МЧС и автомобиль «Астрводоканала».

Сейчас под завалами дома никого нет.

Спасатели сосредоточились на разборе поврежденных конструкций.

Два подъезда пятиэтажки в Астрахани рухнули вечером 16 ноября. Более 200 человек эвакуировали. Погибла 84-летняя пенсионерка.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о причинении смерти и уничтожении имущества по неосторожности.

По предварительной версии следователей, причиной обрушения стал ремонт в одной из квартир дома, во время которого пострадали несущие конструкции. Появлялась также версия о том, что фундамент дома разрушили канализационные воды.

Спасатели Обрушения МЧС РФ Видео Обрушение дома в Астрахани

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