17 января 2025, 23:26

Советский разведчик выбросил в окно мошенникам миллион рублей

РИА «Новости»
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Бывший советский разведчик Геронтий Лазовик стал жертвой аферистов в Москве. Они обманом выманили у него более миллиона рублей, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Мошенники позвонили Лазовику в мессенджере и убедили его в том, что нужно отдать свои сбережения. В результате пенсионер выбросил в окно квартиры неизвестному человеку более одного миллиона рублей.

Когда пожилой мужчина понял, что его обманули, то обратился с заявлением в полицию. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В Саратове на уловки аферистов попался бывший начальник Приволжской железной дороги Александр Храпатый. Мошенники общались с ним от лица «сотрудников ФСБ» в течении двух с половиной месяцев. Храпатый перевел им 87 миллионов рублей и передал четыре банки черной икры.

Уголовное дело Пенсионеры Мошенничество Полиция
17 января 2025, 23:25
Иномарка влетела в толпу фанатов после матча КХЛ в Новосибирске
РИА «Новости»
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Иномарка влетела в толпу болельщиков возле ледового дворца «Сибирь Арена» в Новосибирске после матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местной «Сибирью» и ярославским «Локомотивом». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГАИ.

«Водитель 2005 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, двигался по улице Немировича-Данченко. Не справился с управлением и наехал на двух пешеходов, которые передвигались по тротуару», - сообщили в ГАИ.

Очевидцы рассказали, что толпа людей поднялась к остановке в начале Октябрьского моста на момент аварии. Водитель иномарки перестроился в среднюю полосу, а машина справа резко поехала на него. Ему пришлось совершить маневр, которые и привел к наезду, сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Пока неизвестно, какие травмы получили пострадавшие. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее на севере Москвы пьяный водитель каршеринга врезался в пассажирский автобус , а потом потерял сознание. Обошлось без пострадавших.

Фанаты ДТП Хоккей ГИБДД Сибирь Машины Полиция
17 января 2025, 21:16
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Богородске
РИА «Новости»
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Пламя охватило крышу двухэтажного дома после взрыва газа в Богородске в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием крыши и обрушением межквартирной перегородки», - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадал один человек. В ликвидации пожара участвуют 16 человек и пять единиц техники. Причины происшествия устанавливаются. Ситуация находится на контроле прокуратуры области.

Ранее газ взорвался на пятом этаже жилого дома в Петрозаводске. Спасатели вытащили из-под завалов четырех пострадавших.

Спасатели эвакуировали жильцов и разместили их в пункте временного размещения.

Пожары Газ МЧС РФ Взрывы
17 января 2025, 20:35
Пьяный водитель каршеринга в Москве устроил ДТП с автобусом
РИА «Новости»
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В муниципальном округе Головинском на севере Москвы произошло ДТП. Пьяный водитель каршеринга врезался в пассажирский автобус и потерял сознание, сообщил источник 360.ru.

Вечером 17 января на Солнечногорской улице арендованный легковой автомобиль Geely столкнулся с автобусом марки ЛИАЗ. Все 40 пассажиров последнего не пострадали и самостоятельно вышли из салона.

Водитель каршеринга потерял сознание. В момент ДТП он был пьян. Очевидцы вызвали скорую помощь.

К месту происшествия, кроме медиков, приехала полиция. Источник 360.ru сообщил, что потребовалось отключение аккумулятора легковой машины. Обошлось без разлива топлива.

Смертельное столкновение автобуса и легкового автомобиля произошло в Дмитровском городском округе на 81-м километре трассы А-104. Водитель и два пассажира Audi скончались на месте от тяжелых травм.

ДТП Каршеринг Москва
17 января 2025, 19:41
«Отделалась испугом». Брат пострадавшей на Шри-Ланке россиянки рассказал о ДТП
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Российские туристы пострадали в результате серьезного ДТП на Шри-Ланке. Среди них была жительница Томска, которая отделалась сильным испугом, рассказал ее брат в беседе с 360.ru.

«Сестра ехала в том автобусе с подругой. Девушки не получили травм, но сильно испугались. Они уже связалась с родственниками в России, чтобы успокоить, что с ними все хорошо», - отметил родственник россиянки.

Мужчина рассказал, что группа туристов выехала на экскурсию примерно в 03:30 утра на автобусе. После ДТП у пассажиров возникли подозрения, что водитель уснул и врезался в машину.

«Тот, кто сидел сзади получил легкие травмы, а у тех, кто находился в передней части автобуса, травмы более существенные в виде открытых переломов», - добавил он.

Туристы из России ехали на микроавтобусе на экскурсию в горы. Около Тангалле произошло столкновение с цементовозом , водитель погиб на месте. В посольстве России сообщили, что в ДТП пострадали 12 россиян , двое из них находятся в тяжелом состоянии

Шри-Ланка Экскурсии ДТП Россия Автобусы Водители

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