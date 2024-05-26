26 мая 2024, 16:12

Советника губернатора Орловской области отправили в изолятор

РИА «Новости»
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В Орловской области задержали советника губернатора Сергея Лежнева. По информации местного издания «Орловские новости», его поместили в изолятор временного содержания.

В материале отметили, что 24 мая Лежнев разместил в своем Telegram-канале последний пост.

Причину его задержания журналисты не назвали, добавив, что Лежнева привезли в Орел - советник губернатора находится в ИВС.

Как уточнил «Коммерсант» , в городе сейчас расследуют уголовное дело о многомиллионных хищениях на Красном мосту.

Последние полтора года он занимался волонтерством - доставлял гуманитарные грузы из области в зону проведения спецоперации.

На должность советника Лежнева назначили сразу же после того, как регион возглавил Андрей Клычков. СМИ связали это с дружескими отношениями между чиновником и губернатором. В администрации Лежнев отвечал за взаимодействие с прессой.

В Орловской области задержали советника губернатора Сергея Лежнева. По информации местного издания «Орловские новости» , его поместили в изолятор временного содержания.

Хищения Задержания Чиновники
26 мая 2024, 16:34
Глава района в Омской области сбежал с места ДТП
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Глава Полтавского района Омской области Александр Милашенко попал в аварию, сообщил в Telegram-канале глава региона Виталий Хоценко. С места ДТП чиновник скрылся.

По данным омского ГУ МВД , 25 мая на объездной автодороге вблизи села Воронцовка произошло ДТП. Водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Иж-2717-220», а затем покинул место аварии. Пострадавшему пришлось обратиться в больницу.

Хоценко отметил, что получил информацию о том, что в ДТП попал Милашенко. Он добавил, что причины произошедшего установят в ГИБДД. Позже глава региона опубликовал пост, в котором заявил о новых обстоятельствах аварии.

«Обратился к правоохранительным органам с просьбой провести тщательную проверку инцидента. По результатам проверки совместно с депутатами районного совета будем принимать решение о дальнейшей целесообразности нахождения Александра Милашенко в должности главы», - подчеркнул омский губернатор.

В отношении водителя иномарки завели дело за выезд на встречную полосу и оставление места ДТП. Правоохранители принимают меры по установлению его местонахождения.

Ранее в Новокузнецке автобус врезался в ограждение железной дороги, пострадали девять человек.

ДТП Дороги Водители
26 мая 2024, 15:04
Шесть детей отравились хлоркой в бассейне в Севастополе
РИА «Новости»
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В Севастополе шести детям потребовалась помочь медиков после посещения бассейна Aqua Deluxe. Причиной стало отравление хлоркой, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Сейчас бассейн проверяют сотрудники надзорного ведомства. В мероприятиях принимают участие специалисты Роспотребнадзора.

В пресс-службе уточнили, что данные о происшествии с детьми появились в соцсетях 24 мая. Один из пользователей написал о том, что на тренировке в бассейне стоял резкий запах, потом дети почувствовали себя плохо.

В больницу в итоге попали шестеро пострадавших. Детям от восьми до 10 лет. Врачи выявили у них признаки отравления хлорсодержащим веществом. После оказания медпомощи детям не потребовалась госпитализация, добавили в прокуратуре.

Дети Севастополь
26 мая 2024, 14:43
Девушка-подросток погибла в ДТП возле бурятского села
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В Бурятии в результате аварии погибла несовершеннолетняя девушка и еще три человека пострадали. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, около 01:00 26 мая в районе села Хонхолой в Мухоршибирском районе не имеющий прав водитель не справился с управлением Toyota Platz, съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии погибла 17-летняя девушка. Также медики доставили в больницу еще трех человек, среди них - двое несовершеннолетних.

«Прокуратура Бурятии проконтролирует ход процессуальной проверки по факту ДТП. Надзорный орган даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения», - заявили в ведомстве.

Крупное ДТП произошло 26 мая в Московской области. В столкновении автомобилей пострадали четыре человека , одному из них потребовалась неотложная операция.

ДТП Бурятия
26 мая 2024, 14:16
В полиции сообщили подробности ДТП с загоревшимися автомобилями в Подмосковье
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В результате ДТП в Богослове пострадали четыре человека, сообщили 360.ru в подмосковном главке МВД. Участниками аварии близ Фрязина, по данным ведомства, стали две машины.

Подробностей о состоянии пострадавших в пресс-службе не привели. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По информации Telegram-канала «112», раненые получили переломы ног и ожоги - после столкновения машины опрокинулись и загорелись.

Всех пострадавших доставили в больницу. Одному из них потребовалась срочная операция.

ДТП Фрязино

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