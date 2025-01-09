Советник мэра Улан-Удэ попал в больницу после нападения банды пьяных подростков
Пьяные подростки напали на советника мэра Улан-Удэ и жестоко избили его. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Бурятия.
По данным следователей, трое юношей 17-18 лет по дороге в компьютерный клуб встретили неизвестного мужчину. Двое из них избили его руками и ногами.
После этого подростки повздорили с юным посетителем компьютерного клуба. Один из злоумышленников избил мальчика, второй угрожал другим посетителям ножом.
У пострадавшего мужчины диагностировали переломы ноги в двух местах. Источник РЕН ТВ уточнил, что жертвой нападения стал советник мэра города. Пострадавшего госпитализировали, всех подростков задержали.
Суд отправил двоих подозреваемых под домашний арест, третьему инстанция избрала меру пресечения в виде подписки о невыезде.
В Тбилиси в конце декабря подросток ранил 16-летнего молодого человека ножом. Пострадавшего доставили в реанимацию.