Советник мэра Улан-Удэ попал в больницу после нападения банды пьяных подростков

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По данным следователей, трое юношей 17-18 лет по дороге в компьютерный клуб встретили неизвестного мужчину. Двое из них избили его руками и ногами.

После этого подростки повздорили с юным посетителем компьютерного клуба. Один из злоумышленников избил мальчика, второй угрожал другим посетителям ножом.

У пострадавшего мужчины диагностировали переломы ноги в двух местах. Источник РЕН ТВ уточнил, что жертвой нападения стал советник мэра города. Пострадавшего госпитализировали, всех подростков задержали.

Суд отправил двоих подозреваемых под домашний арест, третьему инстанция избрала меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В Тбилиси в конце декабря подросток ранил 16-летнего молодого человека ножом. Пострадавшего доставили в реанимацию.