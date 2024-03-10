10 марта 2024, 16:34

Совершившего ДТП с четырьмя погибшими под Челябинском арестовали

Читайте нас в: Google Новости

Совершившего ДТП в Челябинской области, в котором погибли четыре человека, в том числе младенец, арестовали до 6 мая. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Усть-Катавский городской суд рассмотрел ходатайство следователя отдела по расследованию ДТП в управлении МВД по Челябинской области. Он предполагал, что обвиняемый может надавить на свидетеля и других участников судопроизводства или скрыться от следствия. Защита в свою очередь ходатайствовала о домашнем аресте для обвиняемого. Прокурор поддержал ходатайство следователя. Молодого человека взяли под стражу.

Авария произошла 4 марта. По предварительным данным, водитель Hyundai Santa Fe выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗом. Погибли 36-летний водитель отечественного автомобиля и его пассажиры: 39-летняя женщина, восьмилетняя девочка, двухмесячный мальчик, и мальчик 2024 года рождения. В больницу попали шестилетний пассажир ВАЗа, водитель и 17-летний пассажир иномарки.

Уголовное дело Прокуратура РФ ДТП Водители
10 марта 2024, 15:55
Вандалы помочились на «Медного всадника» в Петербурге
Читайте нас в: Google Новости
Второй раз за две недели вандалы осквернили памятник «Медному всаднику» на Сенатской площади в Петербурге. Как сообщил сайт 78.ru, группа из семи-восьми человек помочилась на изваяние и исписала его граффити.

Второй раз за две недели вандалы осквернили памятник «Медному всаднику» на Сенатской площади в Петербурге. Как сообщил сайт 78.ru , группа из семи-восьми человек помочилась на изваяние и исписала его граффити.

Один из участников «перформанса» зашел еще дальше - показал свои половые органы прохожим, а также говорил непристойности в адрес русских людей.

Однако в полиции сообщили, что на месте происшествия никого не обнаружили. Более того, просмотр камер видеонаблюдения происшествия не подтвердил. Подробности выясняются.

Ранее полиция уже задерживала вандала, справившего нужду у «Медного всадника». Правонарушителем оказался 17-летний парень из Выборгского района. Юного злоумышленника быстро нашли и доставили в полицию. Уголовное дело возбудили по статье о вандализме.

Санкт-Петербург Уголовное дело Памятники Граффити Полиция Вандализм
10 марта 2024, 13:33
Боксер до смерти забил музыканта в челябинской бане
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Миассе Челябинской области в бане убили мужчину. Подозреваемым оказался спортсмен с психическими отклонениями, сообщил сайт Ura.ru.

По данным издания, 27 февраля в банно-оздоровительном комплексе на гитариста местной рок-группы «АртПикет» Андрея Иванова, который подрабатывал там кассиром, с кулаками напал неадекватный мужчина. Пострадавшего увезли в реанимацию, однако спасти его не удалось.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили журналистам, что музыкант умер 7 марта в больнице. Нападавшего задержали и отправили в изолятор.

Супруга убитого заявила, что подозреваемый - профессиональный боксер с психическими заболеваниями.

Источник в правоохранительных органах подтвердил изданию, что нападавший действительно постоянный пациент психбольницы. Также выяснилось, что незадолго до нападения он вел себя агрессивно и третировал прохожих на улице.

Ранее на севере Москвы в хостеле мужчина убил своего приятеля. Предположительно, он забил товарища до смерти во время ссоры.

Убийства Челябинская область
10 марта 2024, 12:21
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Наро-Фоминском округе
Пресс-служба прокуратуры Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Женщина погибла, мужчина и двое детей пострадали в ДТП в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

Авария произошла вечером 9 марта на третьем километре автодороги Наро-Фоминск - Новоникольское - Васильчиново. Предварительно, водитель Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia. Водитель Kia, 41-летняя женщина, погибла на месте. Двух ее детей восьми и 10 лет, а также водителя Nissan доставили в медицинское учреждение.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Наро-Фоминская городская прокуратура контролирует расследование. По данным пресс-службы ведомства по области, водителя Nissan ранее лишили прав.

Прокуроры проанализируют результаты процессуальной проверки по факту аварии и привлечение виновного к ответственности.

Наро-Фоминск Дети ДТП Мужчины Водители Полиция
10 марта 2024, 11:41
Двое детей и их бабушка погибли во время пожара в Самарской области
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Самарской области в частном доме произошел серьезный пожар. Огонь унес жизни троих человек, сообщило РИА «Новости».

По данным пресс-службы регионального МЧС, жилой дом загорелся ранним утром 10 марта в селе Челно-Вершины на улице Элеваторной. Пламя охватило 40 квадратных метров. Прибывшие спасатели локализовали пожар через 20 минут.

В центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям сообщили РИА «Новости», что в результате ЧП погибла 62-летняя женщина, ее двух внуков увезли в больницу.

Несмотря на усилия медиков, детей спасти не удалось. Им было семь и четыре года.

Все причины и обстоятельства пожара установят специалисты.

Ранее в Зеленограде произошло возгорание в частном доме. В результате пожара погибли четыре человека.

Пожары Дети

Новости по теме