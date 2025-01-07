Совершавшая кругосветку российская деревянная ладья потерпела бедствие в Малайзии
Во время кругосветного плавания в Малайзии потерпела бедствие российская деревянная ладья «Пилигрим» с четырьмя людьми на борту. Об этом со ссылкой на посольство России сообщило «РИА Новости».
По его данным, капитан и его команда не пострадали. Экипаж состоял из трех россиян и одного белоруса. Ладья затонула у северного побережья острова Борнео в штате Саравак.
«С момента поступления информации о произошедшем дипмиссия находится в контакте с капитаном судна Синельником. Оказываем членам экипажа содействие в рамках имеющихся полномочий», - отметили дипломаты.
В посольстве также подтвердили, что все моряки здоровы и хорошо себя чувствуют, несмотря на ЧП.
Ранее в Средиземном море затонул российский сухогруз Ursa Major. Специалисты обнаружили в его корпусе пробоину размером 50 на 50 сантиметров, образовавшуюся после нескольких взрывов. По данным RT,потерпевшие крушение моряки, спасенные испанским судном, вылетели из Мадрида в Россию.