Совершавшая кругосветку российская деревянная ладья потерпела бедствие в Малайзии

По его данным, капитан и его команда не пострадали. Экипаж состоял из трех россиян и одного белоруса. Ладья затонула у северного побережья острова Борнео в штате Саравак.

«С момента поступления информации о произошедшем дипмиссия находится в контакте с капитаном судна Синельником. Оказываем членам экипажа содействие в рамках имеющихся полномочий», - отметили дипломаты.

В посольстве также подтвердили, что все моряки здоровы и хорошо себя чувствуют, несмотря на ЧП.

Ранее в Средиземном море затонул российский сухогруз Ursa Major. Специалисты обнаружили в его корпусе пробоину размером 50 на 50 сантиметров, образовавшуюся после нескольких взрывов. По данным RT,потерпевшие крушение моряки, спасенные испанским судном, вылетели из Мадрида в Россию.