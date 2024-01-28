Сотрясение мозга и ушибы. Охранники напали на журналистку «Известий» на семинаре VIP-коуча в Подмосковье

Журналистка готовила специальный материал по заданию редакции о российской блогосфере. Она вместе со съемочной группой отправилась на мероприятие «Инна Ленд», которое устроила Тлиашинова в коттедже в Московской области.

Группа представилась журналистами «Известий». В какой-то момент у оператора запотела камера, поэтому Графчикова начала снимать на телефон. В это время к ней подошел охранник и повалил на пол. Потом корреспондента выпроводили на улицу в одних носках.

Когда женщина оказалась на улице, то на нее напал сотрудник охраны и два помощника VIP-коуча. Один из них стал оскорблять журналистку, душил ее, отобрал телефон и флешку из камеры оператора.

Позже в Telegram-канале «Известий» написали, что у корреспондента подозрение на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму после нападения. Женщина получила много ушибов.

Наталия Графчикова - профессиональный журналист и военный корреспондент. Она работала в Херсоне во время эвакуации жителей под сильным обстрелом ВСУ.

В июле прошлого года СК России возбудил шесть уголовных дел после нападения на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину в Чечне. Разбирательства проведут по нескольким статьям. В числе нарушений - воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста с применением насилия.