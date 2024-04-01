Сотрудников Ростехнадзора задержали по делу об обрушении на руднике «Пионер»

Уголовное дело возбудили по статье 293 УК России «Халатность». Задержали двух человек - заместителя начальника и старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области.

По версии следствия, во время плановых проверок в 2022 и 2023 годах они не зафиксировали грубых нарушений промышленной безопасности на руднике «Пионер». Работу объекта, по информации пресс-службы, могли приостановить. Этого не произошло, и 18 марта 2024 года случилось обрушение породы. Судьба 13 заблокированных рабочих до сих пор неизвестна.

Управляющего директора рудника заключили под стражу по делу о нарушении требований безопасности при ведении работ.

Спасательную операцию остановили.