Сотрудников рехаба в Пятигорске обвинили в истязании пациентов

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«В ходе мониторинга региональных СМИ выявлена публикация о том, что в реабилитационном центре города Пятигорска пациенты подвергаются систематическому истязанию», - рассказали в следственном управлении.

СК по Пятигорску возбудил уголовное дело по статье «Истязание». Также следствие проводит проверку по факту смерти мужчины в реабилитационном центре. Пациент умер в результате сердечной недостаточности.

Минздрав Омской области ранее устроил проверку после публикации видео хирурга, на котором врач раскачивался над бумагами. Хирурга заподозрили в пьянстве на рабочем месте.