23 августа 2024, 13:35

Сотрудников ФСИН взяли в заложники на заседании комиссии в Волгоградской области

РИА «Новости»
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Несколько заключенных захватили сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии колонии Волгоградской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

Есть пострадавшие. Одного сотрудника ФСИН убили.

Заключенные ФСИН
23 августа 2024, 14:22
Мулла приедет в ИК-19 для переговоров с арестантами, захватившими заложников
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В ближайшие полтора часа в исправительную колонию № 19 приедет мулла из Волгоградской мечети. Об этом сообщил Telegram-канале Mash.

Терроризм Захват заложников в ИК-19 в Волгоградской области
21 августа 2024, 18:48
Пожар произошел на парковке в Солнцеве
Телеканал «360»
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Пожар вспыхнул на парковке на улице Богданова в московском районе Солнцево. Об этом сообщили 360.ru местные жители.

По их данным, неизвестные, возможно дети, подожгли на площадке картон и другие строительные материалы. Площадь пожара продолжает увеличиваться.

К месту происшествия выехала машина скорой помощи. Однако информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее пожар произошел в многоэтажном жилом доме в другом московском районе - Чертаново. Спасатели потушили возгорание на девятом этаже. По предварительной информации, никто не пострадал.

Пожары Москва
21 августа 2024, 16:33
Связали кабелем и душили. Бармен погиб на фестивале «Сигнал»
Unsplash
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На фестивале электронной музыки «Сигнал» под Калугой погиб 34-летний бармен Руслан. Его брат Раис рассказал 360.ru, что на мужчину напали трое человек, связали ему руки, ноги и избили.

Руслан работал на фестивале барменом. После четырехдневного мероприятия он пошел на афтерпати, где попытался познакомиться с девушкой. Но оказалось, что у нее есть молодой человек, сообщил Telegram-канал Shot. Завязался конфликт. По словам очевидцев, Руслана начал избивать парень девушки и двое охранников.

Раис отметил, что охранники, о которых идет речь - частники.

«Говорят, что это не „сигнальские“ охранники были, потому что у них якобы фестиваль закончился уже в понедельник», - пояснил он.

По его словам, первым Руслана ударил парень девушки. Затем бармен начал на всех бросаться, его решили связать кабельным шнуром.

«Люди видели, как его били ногами по голове, когда он лежал. Полиции не было», - подчеркнул Раис.

Он добавил, что Руслана душили, а потом, по словам свидетелей, «выкинули около сцены».

«В полиции сказали, что у него просто остановилось сердце, и криминала никакого нет», - сказал собеседник 360.ru.

Раис отметил, что брат не употреблял запрещенных веществ. Он мог выпить спиртного, но не в большом количестве. Одна из участниц вечеринки подтвердила Раису, что познакомилась с Русланом незадолго до его смерти. Он был вполне адекватным, угостил ее энергетиком, помог отправиться домой.

Ранее другой подобный случай произошел на сочинском фестивале КВН. Комик Амиран Геворкян скончался через два дня после драки на празднике.

Убийства Алкоголь Музыка Мужчины Фестивали Полиция
21 августа 2024, 16:27
«Только вина пилота». Командир А-320 — о жесткой посадке самолета Smartavia в Сочи
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В жесткой посадке самолета Smartavia в Сочи, который ударился о полосу задней частью фюзеляжа, виноват только пилот воздушного судна. Такое заявление в комментарии 360.ru сделал командир А-320 Андрей Литвинов.

По его словам, погодные условия не играли роли в случившемся.

«[Жесткая посадка произошла] по вине командира корабля, который не умеет летать. Вот и все. <…> Погодные условия - это простые метеоусловия, ничего не было, шикарная погода для полетов. Надо летать уметь, а не садиться за штурвал самолета в отсутствии и опыта, и желания. <…> Только вина пилота и больше ничья, однозначно», - подчеркнул командир.

Он добавил, что конкретно в этой ситуации пассажирам ничего не угрожало, но летчик мог допустить другие ошибки.

«В этой ситуации нет, ничего страшного в этом нет. Но если такой пилот сидит и допускает tailstrike (касание самолетным хвостом ВПП - прим. ред.), то, естественно, такие пилоты опасны для пассажиров», - заключил специалист.

Борт Smartavia совершил жесткую посадку в Сочи 19 августа. Воздушное судно получило серьезные повреждения. В самолете находились 197 человек, в том числе семеро членов экипажа. Никто не пострадал.

Сочи Самолеты Вино

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