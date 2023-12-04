Сотрудники российского приюта бездомных собак напали на зоозащитников

По мнению зоозащитников, владелец приюта планировал перевозить животных в другие приюты в рефрижераторах. Поэтому они заблокировали проезд на территорию организации и вступили в конфликт с сотрудниками приюта. Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале издания.

Снимавшая девушка заявила, что одну из активисток, проникнувших на территорию приюта, повалил на землю завхоз организации. После мужчина оттащил девушку к воротам, держа за капюшон.

Владелец приюта Александр Солдатов назвал зоозащитников диверсантами. Он подчеркнул, что информация о рефрижераторах не соответствует действительности. Собак планировали перевести в другие организации в утепленных будках для передержки, пока на территории приюта идет строительство новых вольеров.

«У меня не могут ни завести материалы туда, подрядчик жалуется. Там не рефрижераторы, а утепленные будки. Не в фургоне же их перевозить» - заявил Солдатов.

Администрация Читы заявила, что конфликт зоозащитников и сотрудников приюта «Пять звезд» сорвал дальнейшую работу по отлову бездомных животных. Мест для размещения собак в единственном месте передержки больше нет. Планировалось, что животных временно перевезут в другие приюты региона, чтобы разгрузить городскую организацию и обеспечить дополнительные места.

В региональном главке МВД сообщили, что получили сразу два обращения по поводу конфликта: одно от активистов, другое - от владельца приюта.

В январе прошлого года стая бродячих собак загрызла первоклассницу в забайкальском селе Домна. К собравшимся на стихийный митинг жителям приехал губернатор региона Александр Осипов, который пообещал решить проблему с безнадзорными животными.

После резонансного случая Генеральная прокуратура выступила за передачу регионам права решать при каких условиях бездомное животное можно вернуть на улицу после стерилизации и передержки. В ведомстве отметили, что сейчас контроль за бездомными животными неэффективен.