04 декабря 2023, 13:39

Сотрудники российского приюта бездомных собак напали на зоозащитников

РИА «Новости»
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Перевозка бездомных собак из приюта для животных «Пять звезд» в Чите в другие места содержания обернулась конфликтом между сотрудниками организации и зоозащитниками. Вину стороны возложили друг на друга. Об этом сообщило издание Chita.Ru.

По мнению зоозащитников, владелец приюта планировал перевозить животных в другие приюты в рефрижераторах. Поэтому они заблокировали проезд на территорию организации и вступили в конфликт с сотрудниками приюта. Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале издания.

Снимавшая девушка заявила, что одну из активисток, проникнувших на территорию приюта, повалил на землю завхоз организации. После мужчина оттащил девушку к воротам, держа за капюшон.

Владелец приюта Александр Солдатов назвал зоозащитников диверсантами. Он подчеркнул, что информация о рефрижераторах не соответствует действительности. Собак планировали перевести в другие организации в утепленных будках для передержки, пока на территории приюта идет строительство новых вольеров.

«У меня не могут ни завести материалы туда, подрядчик жалуется. Там не рефрижераторы, а утепленные будки. Не в фургоне же их перевозить» - заявил Солдатов.

Администрация Читы заявила, что конфликт зоозащитников и сотрудников приюта «Пять звезд» сорвал дальнейшую работу по отлову бездомных животных. Мест для размещения собак в единственном месте передержки больше нет. Планировалось, что животных временно перевезут в другие приюты региона, чтобы разгрузить городскую организацию и обеспечить дополнительные места.

В региональном главке МВД сообщили, что получили сразу два обращения по поводу конфликта: одно от активистов, другое - от владельца приюта.

В январе прошлого года стая бродячих собак загрызла первоклассницу в забайкальском селе Домна. К собравшимся на стихийный митинг жителям приехал губернатор региона Александр Осипов, который пообещал решить проблему с безнадзорными животными.

После резонансного случая Генеральная прокуратура выступила за передачу регионам права решать при каких условиях бездомное животное можно вернуть на улицу после стерилизации и передержки. В ведомстве отметили, что сейчас контроль за бездомными животными неэффективен.

Собаки Россия
04 декабря 2023, 13:49
«Газель» сбила женщину с ребенком в Москве
Depositphotos.com / Dusanka Visnjican
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Белая «Газель» сбила женщину с ребенком в поселении Десеновское в Новой Москве. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Авария произошла в районе дома № 1 по 1-й Нововатутинской улице. В результате пострадали 40-летняя женщина и 10-летний ребенок. Информации об их состоянии не поступало.

Причины ДТП пока не установлены. К месту происшествия выехали сотрудники экстренных городских служб.

Ранее на зарядной станции в Алтуфьево загорелся электробус. Очевидцы у станции метро «Бибирево» засняли густой черный дым и открытый огонь.

Кроме того, на трассе под Москвой перевернулся погодомобиль «360» , в котором находился отправившийся на работу водитель. Он направлялся в столицу за съемочной группой.

ДТП Москва 2023 ТиНАО
04 декабря 2023, 13:37
Девять человек погибли на дорогах в Москве на прошлой неделе
Госавтоинспекция Москвы
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В Москве за прошлую неделю зарегистрировали 117 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли девять участников движения. Травмы получили 126 человек, в том числе 11 детей, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, самыми распространенными видами ДТП стали наезды на пешеходов, а также аварии автомобилей. Кроме этого, Госавтоинспекция пресекла 398 фактов вождения в нетрезвом виде.

Водителям порекомендовали быть осторожными, так как на дорогах гололед, а на улице метель, машину может занести, от чего пострадают другие участники движения и пешеходы.

Только за воскресенье два десятка транспортных средств столкнулись на Новорижском шоссе в Москве из-за снегопада. Пострадавших нет.

ДТП Машины Москва 2023
04 декабря 2023, 13:19
Мусоровоз взорвался в центре Москвы и оглушил водителя
РИА «Новости»
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В кузове мусоровоза на Ленинском проспекте в центре Москвы взорвалось неизвестное устройство, которое в результате оглушило водителя. Об этом сообщило РИА «Новости».

Утром в машине, которая перевозила мусор, произошел сильный хлопок неустановленного устройства. В результате взрыва никто не пострадал. Громкий звук оглушил водителя мусоровоза, однако он отказался от госпитализации.

Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько предметов из выпавшего на дорогу мусора.

Неделю назад москвичка приняла звук упавшего с крыши снега за взрыв. Грохот напугал жительницу, поэтому она незамедлительно вызвала спасателей, уточнив, что взрывной волной в одной из квартир выбило окно. Однако на месте происшествия ничего опасного не обнаружили.

ДТП Москва 2023
04 декабря 2023, 12:28
Следователи начали проверку жесткой посадки вертолета Ми-2 на Ставрополье
РИА «Новости»
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Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку во время планового полета в Ставропольском крае после отказа двигателя. Об этом со ссылкой на заявление Росавиации сообщило РИА «Новости».

В надзорном ведомстве уточнили, что о сбое в работе двигателя говорится в поступившем докладе экипажа вертолета авиационной компании «Конверс Авиа». Столкнувшись с неполадками, командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке и с воздуха подобрал необходимую площадку.

«По предварительной информации, из двух человек, находившихся на борту вертолета, никто не пострадал. Возгорания воздушного судна не было. На земле жертв и разрушений нет», - заявили в Росавиации.

Представитель ведомства добавил, что после посадки в пяти километрах от столицы Георгиевская вертолет опрокинулся на правый борт.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал предварительной причиной жесткой посадки вертолета Ми-2 отказ работы двигателя.

К воздушному судну прибыли сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России для проведения доследственной проверки.

По итогам осмотра места происшествия и установления всех обстоятельств происшествия следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

Вертолеты Авиация СК РФ

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