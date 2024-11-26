26 ноября 2024, 10:45

Сотрудники Росгвардии задержали пьяного дебошира в ресторане в Москве

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Сотрудники Росгвардии задержали пьяного жителя Подмосковья, который устроил дебош в ресторане на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Накануне вечером в отдел вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из одного из охраняемых ресторанов.

Прибывшие сотрудники Росгвардии узнали, что в помещении пьяный мужчина пристает к посетителям, матерится и ломает мебель. Дебошира задержали и отвезли в отделение полиции.

В сентябре пьяные пациенты больницы в Башкортостане, у одного из которых была рваная рана головы, подрались сначала с хирургом, а потом и с вызванным нарядом росгвардейцев.

Одного из дебоширов обвинили в хулиганстве, другого - в насилии против представителя власти.

Росгвардия Рестораны Москва
26 ноября 2024, 11:39
Сотрудники Росгвардии задержали воровку в гипермаркете в Подмосковье
РИА «Новости»
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Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны подмосковного главка Росгвардии с поличным задержали 19-летнюю москвичку за кражу из гипермаркета. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сигнал тревоги поступил накануне вечером. Прибывшие стражи порядка узнали, что злоумышленница отрывала с нужных ей товаров защитные этикетки, чтобы вынести украденное за пределы магазина и не попасться на рамке на выходе.

Однако ее заметили, и покинуть гипермаркет она не успела. Полиция проводит проверку.

Ранее Росгвардия задержала в Мытищах четверых приезжих с Украины , которые создали мошенническую схему и похищали с популярного маркетплейса дорогостоящую бытовую технику. Ущерб интернет-магазину превысил девять миллионов рублей.

Росгвардия Магазины Кражи
25 ноября 2024, 20:07
Пожарные ликвидировали открытое горение в промзоне на юге Москвы
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Пожарные ликвидировали открытое горение в промзоне на юге Москвы на площади трех тысяч квадратных метров. Об этом сообщил источник 360.ru.

К тушению пожара на юге Москвы привлекли два вертолета Ка-32 Московского авиацентра.

«Вертолеты сделали пока 17 сбросов воды. Авиации дали отбой», - уточнил источник.

Для борьбы с огнем в складских помещениях также отправили специальный пожарный поезд. В его составе находились вагон с насосной станцией и две цистерны, каждая из которых вмещает до 60 тонн воды.

Пожары Москва
25 ноября 2024, 19:05
«Не дождемся смерти». Брат инструктора-парашютиста из Пущина рассказал о его состоянии
Pxhere
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Инструктор Алексей С. и студент МГУ пострадали на аэродроме в Пущине во время прыжка с парашютом. О состоянии специалиста рассказал 360.ru его брат.

«Сознание ясное, голос бодрый. Говорит, что не дождемся его смерти. Поэтому все хорошо. Долго лежать ему придется, конечно, но в целом жив, здоров. Я не врач, чтобы судить, но ходить он пока не сможет. Вроде как серьезные травмы, но без инвалидности, без патологии. Все делается, все срастется. Где-то через месяц, наверное, может, два, уже будет потихонечку передвигаться», - рассказал родственник.

Ранее коллега пострадавшего назвал нераскрывшийся основной парашют обычным делом и затруднился ответить, почему Алексей, опытный специалист, не сумел выполнить отработанные действия и получил травмы.

Спортсмены Пущино
25 ноября 2024, 17:06
«Не смог отцепить неисправный». Стало известно, почему пострадал парашютист в Пущине
Телеканал «360»
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Инструктор-парашютист, упавший и получивший травмы вместе со студентом на аэродроме в Пущине, перед прыжком вел себя как обычно. Об этом 360.ru рассказал коллега пострадавшего Николай.

Он сообщил, что совершил прыжок перед ними.

«Я с ним в одном самолете был. Все стандартно, все обычно. Все как всегда <…> Нигде никаких вопросов и сомнений не возникало», - отметил инструктор.

По его словам, нераскрывшийся основной парашют является штатной ситуацией для специалиста, а точная причина падения 49-летнего парашютиста Алексея и 21-летнего студента Андрея пока неизвестна.

«С парашютами по-разному [ситуации] случаются всякие, и Алексей сам опытный в этом плане. И почему не смог отцепить неисправный основной - тут вопрос. Пока даже не знаю, сложно сказать, надо разбираться», - объяснил собеседник 360.ru.

Он добавил, что ситуация с несработавшим основным парашютом - достаточно частое явление, с которым сталкиваются профессионалы.

«Все что угодно может быть. У людей, которые часто прыгают, много этих ситуаций, прямо огромное количество. В частности, только у меня их 10 штук (отцепок - прим. ред.)», - прокомментировал инструктор.

Он также заявил, что в случае с нераскрывшимся парашютом обычно действуют по отработанной схеме, но пострадавший по какой-то причине не смог выполнить все необходимые действия.

В результате падения прыгавшие в тандеме парашютисты получили травмы различной степени тяжести. Telegram-канал «Первый университетский» сообщил, что один из пострадавших - студент физфака МГУ. У него перелом позвонка поясничного отдела, но спинной мозг не задет.

Спортсмены Студенты Пущино

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