«Сотрудники работают». Жильцам квартир в «Селигер-Сити» нашли временное пристанище

«Сотрудники работают с момента происшествия в оперативном режиме, было принято около 50 жителей пострадавших квартир с домашними животными», - сообщил он.

По словам собеседника 360.ru, из квартиры, ставшей эпицентром взрыва, уже вынесли тело погибшего. В управляющей компании работают следователи и журналисты.

Первый взрыв в доме прогремел, как сообщил другой очевидец, в 02:45 ночи. После этого жильцы пострадавших квартир стали звать на помощь. Соседи начали обегать этажи и стучать в двери, чтобы все вышли на улицу.

По одной из версий, причиной взрыва стал газовый баллон. При пожаре погиб один человек и пострадали еще двое. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров, сейчас огонь уже полностью потушили.