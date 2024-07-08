Сотрудники МЧС спасли туристов, заблудившихся на Камчатке

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В Севастополе спасатели спасли коровку Ромашку, упавшую в колодец, потратив на это шесть часов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, спасателям еще днем сообщили, что в селе Гончарном тельная корова провалилась в заброшенный колодец из бута.

На место прибыли пожарные ПСЧ «Орлиное» Спасательной службы Севастополя. Сначала они оценили обстановку, потом начали откачивать воду из колодца, а после уже с помощью крана достали животное.

«Пришлось потратить шесть часов, но операция по спасению завершилась успешно. Ромашка спасена и скоро станет мамой», - написал глава города.

Губернатор отметил, что хозяева и жители соседних домов поблагодарили спасателей за оперативное спасение животного.

В прошлом месяце нижегородские спасатели вытащили корову , провалившуюся в трясину на побережье Ветлуги, а московские сотрудники МЧС спасли мальчика , забравшегося на высоту в шесть метров, чтобы снять котенка с дерева.