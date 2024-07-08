08 июля 2024, 05:14

Сотрудники МЧС спасли туристов, заблудившихся на Камчатке

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Двое туристов из Владивостока, юноша и девушка в возрасте 21 года, заблудились в районе мыса Маячного на Камчатке. Потерявшимся помогли спасатели. Об этом сообщило главное управление МЧС по региону в своем Telegram-канале.

По информации спасателей, туристы хотели дойти пешком до Халактырского пляжа.

«Прогулка оказалась долгой и небезопасной - начало темнеть, на пути встретились следы медведя. Молодые люди приняли решение обратиться за помощью», - рассказали в ведомстве.

На помощь заблудившимся отправили дежурную смену поисково-спасательного отряда. Около двух километров специалистам пришлось идти пешком, так как дорогу на побережье размыло. Обратившихся за помощью туристов доставили в населенный пункт. Медицинская помощь им не понадобилась.

Ранее рафт с туристами перевернулся на Быстрой в Камчатском крае. Двое туристов, муж и жена, выплыли на берег, а гида унесло течением. Спасатели эвакуировали пострадавших в безопасное место и организовали поисковую операцию.

Спасатели Туризм МЧС РФ Камчатка
08 июля 2024, 05:13
Корову Ромашку вытащили из заброшенного колодца в Севастополе
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В Севастополе спасатели спасли коровку Ромашку, упавшую в колодец, потратив на это шесть часов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, спасателям еще днем сообщили, что в селе Гончарном тельная корова провалилась в заброшенный колодец из бута.

На место прибыли пожарные ПСЧ «Орлиное» Спасательной службы Севастополя. Сначала они оценили обстановку, потом начали откачивать воду из колодца, а после уже с помощью крана достали животное.

«Пришлось потратить шесть часов, но операция по спасению завершилась успешно. Ромашка спасена и скоро станет мамой», - написал глава города.

Губернатор отметил, что хозяева и жители соседних домов поблагодарили спасателей за оперативное спасение животного.

В прошлом месяце нижегородские спасатели вытащили корову , провалившуюся в трясину на побережье Ветлуги, а московские сотрудники МЧС спасли мальчика , забравшегося на высоту в шесть метров, чтобы снять котенка с дерева.

Спасатели Беременность Крым Животные Севастополь
08 июля 2024, 03:06
Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Камчатки
РИА «Новости»
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Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов камчатки. Об этом сообщил камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» в своем Telegram-канале.

По данным службы, толчки произошли на дне Камчатского залива, в 84 километрах от поселка Усть-Камчатск.

В июне мощные подземные толчки почувствовали четырех населенных пунктов на Сахалине. Там прошло землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр находился на глубине семи километров в 12 километрах от села Таранай Анивского района.

До этого землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у берегов Камчатки. Подземные толки произошли на дне Тихого океана в 87 километрах от поселка Усть-Камчатск.

Землетрясения Камчатка
08 июля 2024, 01:49
На Кубани приезжие избили подростков из-за замечания
РИА «Новости»
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В Краснодарском крае компания местных старшеклассников сделала замечание распивающим алкоголь у Вечного огня мигрантам, а те в ответ начали избивать подростков. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому факту, сообщила пресс-служба ведомства.

В соцсетях распространилось видео, где группа иностранцев распивала алкоголь в сквере у Вечного огня в станице Марьянской, разбрасывая вокруг мемориала пустые бутылки. Им сделали замечание проходившие мимо подростки.

Мигранты в ответ набросились на ребят и начали их избивать. На других кадрах видно, что один из приезжих бросился к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне, прыгнул на венок и стал топтать его ногами. Его попытался отбросить от венка один из подростков.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», - говорится в сообщении.

Ранее на Урале перед судом предстала банда мигрантов-грабителей с десятилетним «стажем».

Драки Уголовное дело Дети Мигранты Памятники Алкоголь Следственный комитет России Краснодарский край
08 июля 2024, 01:45
Бастрыкин потребовал доклад об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ»
РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании дела по факту изнасилования мигрантами сотрудницы телеканала «Матч ТВ» у телецентра «Останкино». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Главой ведомства дано поручение руководителю ГСУ по городу Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», - сказано в сообщении.

В СК уточнили, что по подозрению в совершении преступления задержаны три гражданина Узбекистана. Против них возбудили уголовное дело, в ближайшее время им изберут меру пресечения.

Ранее стало известно об изнасиловании сотрудницы телеканала в ночь на субботу, 6 июля. Преступление произошло у здания телецентра «Останкино», откуда девушка вышла после окончания рабочей смены. На пострадавшую напали три мигранта из Узбекистана. Одного из них поймали спустя 40 минут, остальных задержали позже. Против них возбудили уголовное дело об изнасиловании, совершенном группой лиц.

Мигранты Преступления Изнасилования Полиция Следственный комитет России

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