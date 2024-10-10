Сотрудники МЧС спасли трех жильцов загоревшегося «Дома-корабля» в Москве

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Пожар произошел в двухкомнатной квартире на шестом этаже. Спасли три человека с одного этажа, на котором началось возгорание. Пожарные ликвидировали открытое горение.

Как отметил источник 360.ru, квартира, в которой вспыхнул огонь, сильно захламлена. Там проживают два пожилых человека. На место направили контейнеровоз с дымоудалением, помещение вентилируют. До приезда пожарного-спасательных подразделений 80 человек самостоятельно покинули здание.

В пресс-службе МЧС подтвердили информацию о спасении трех жильцов дома. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. На месте работают 47 специалистов и 15 единиц техники.

«Дом-корабль» - панельный 16-этажное жилое строение.