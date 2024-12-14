Сотрудники МЧС спасли шесть человек из горящей многоэтажки в Москве
В московском районе Филевский парк загорелась квартира в многоэтажном доме. Спасатели эвакуировали шесть человек с верхних этажей, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
«С двух окон густой черный дым, с обратной стороны открытое горение», - отметил он.
Собеседник 360.ru добавил, что сотрудники МЧС спасли трех человек с 17-го этажа, двоих - с 10-го и одного - с девятого.
ЧП произошло на улице Василисы Кожиной. По данным источника 360.ru, пожар вспыхнул в трехкомнатной квартире на 10-м этаже. Спасатели зашли в нее и начали тушить огонь изнутри.
«Ликвидация открытого горения, обстановка стабилизируется», - добавил собеседник 360.ru.
В МЧС пожару присвоили первый ранг опасности.
Ранее пожар зафиксировали в многоэтажном доме в Кемерове. Жильцов эвакуировали и перевезли в ближайшую школу. Площадь пожара составила 1200 «квадратов».