Сотрудники МЧС спасли шесть человек из горящей многоэтажки в Москве

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«С двух окон густой черный дым, с обратной стороны открытое горение», - отметил он.

Собеседник 360.ru добавил, что сотрудники МЧС спасли трех человек с 17-го этажа, двоих - с 10-го и одного - с девятого.

ЧП произошло на улице Василисы Кожиной. По данным источника 360.ru, пожар вспыхнул в трехкомнатной квартире на 10-м этаже. Спасатели зашли в нее и начали тушить огонь изнутри.

«Ликвидация открытого горения, обстановка стабилизируется», - добавил собеседник 360.ru.

В МЧС пожару присвоили первый ранг опасности.

Ранее пожар зафиксировали в многоэтажном доме в Кемерове. Жильцов эвакуировали и перевезли в ближайшую школу. Площадь пожара составила 1200 «квадратов».