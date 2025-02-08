Сотрудники МЧС спасли из горящей танцевальной студии в Москве 44 человека
Более 40 человек спасатели эвакуировали из горящего здания на Электрозаводской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
МЧС отправило дополнительные силы для ликвидации крупного пожара. Всего из здания спасли 44 человека.
«На месте работают более 60 пожарных и 16 единиц техники», - отметили в МЧС.
Информация о пострадавших не поступала. По данным источник 360.ru, ранг пожара повысили до четвертого. В здании располагается танцевальная студия.