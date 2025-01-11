Сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в Яхроме
Крупный пожар вспыхнул в городе Яхрома Дмитровского городского округа. На месте ЧП работают спасатели. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Огонь разгорелся в административном здании на улице Вокзальная. Пожарные спасли четырех человек.
«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение административного здания на площади 1000 квадратных метров», - отметили в пресс-службе.
Тушением занимаются более 40 человек и 11 единиц техники.