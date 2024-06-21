Сотрудники МЧС пострадали при массированной атаке БПЛА на Краснодарский край
Два сотрудника МЧС пострали при массированной атаке беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В результате прилета беспилотника при исполнении служебных обязанностей они получили травмы», - уточнили в МЧС.
Пострадавшим оказали медпомощь. Сейчас оба находятся на амбулаторном лечении.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что целью беспилотников минувшей ночью стали объекты гражданской инфраструктуры региона.
В Краснодаре повреждения получило здание котельной рядом с автовокзалом «Южный», в Северском районе на территории НПЗ повредило административные здания.
«К сожалению, есть пострадавшие среди работников этих объектов. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - указал Кондратьев.
Кроме того, при падении обломков скончался работник поврежденной котельной в Краснодаре.