Сотрудники МЧС начали эвакуировать 300 рыбаков с отделившейся льдины на Сахалине
Сотрудники МЧС в Сахалинской области начали эвакуацию 300 рыбаков, которые оказались на отколовшейся льдине в Охотском море. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«Задействованы вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке „Хивус“», - заявили в ведомстве.
О ЧП стало известно сегодня ночью.
Льдина откололась и отправилась в дрейф по Охотскому морю. На место происшествия выехали шестеро спасателей и четыре единицы специальной техники.
Как отметило издание «Сахалин и Курилы» , лед отделился сразу в трех прибрежных населенных пунктах - Охотском, Лесном и Стародубском. Это усложнило спасательную операцию.