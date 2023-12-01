Сотрудники МЧС локализовали мощный пожар на складе в Петербурге

Огонь вспыхнул ночью в Невском районе, пожар зафиксировали в производственно-складском здании на проспекте Александровской фермы. Приехавшие на место пожарные присвоили ЧП повышенный ранг сложности 1-БИС. МЧС задействовало при тушении 6 пожарных машин и 29 сотрудников, возгорание ликвидировали к 3:55 утра.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», - указали в пресс-службе.

Ранее масштабный пожар произошел на вещевом рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону. На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники экстренных служб , в том числе аварийные группы АО «Ростовводоканал» и Ростовских городских электрических сетей. Огонь распространился на площади четырех тысяч квадратных метров , МЧС присвоило пожару третий ранг сложности. Спасателям удалось локализовать огонь к 06:02 утра.