Сотрудники магаданского МЧС спасли водителя грузовика в 50-градусный мороз

ДТП произошло на федеральной автодороге Колыма, в 20-ти километрах от Сусумана. На трассе столкнулись два грузовика, в результате один вылетел в кювет и перевернулся.

«Работали в тяжелых условиях. Чтобы освободить водителя, растягивали деформированную кабину тросами», - отметил начальник пожарно-спасательной части № 4 Михаил Ногин.

Он добавил, что для пострадавшего развели костер, чтобы он не замерз. Спасенного водителя сотрудники МЧС передали врачам.

Ранее автомобильная авария произошла в Москве. Иномарка Honda Stream на участке Брестского шоссе в Троицком административном округе слетела в кювет и загорелась. Водитель успел выбраться из горящей машины. В результате ДТП никто не пострадал, площадь возгорания составила шесть квадратных метров.