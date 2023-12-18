18 декабря 2023, 09:55

Сотрудники ФСБ задержали в Ижевске готовившего теракт украинского агента

РИА «Новости»
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В Ижевске задержали украинского агента, готовившего теракт против одного из руководителей оборонного предприятия Удмуртии. Об этом сообщили «360» в пресс-службе ФСБ России.

По данным ведомства, задержан россиянин 1990 года рождения. Подозреваемый действовал по заданию украинской террористической организации. Он готовил теракт, планируя использовать самодельное взрывное устройство.

Уточняется, что у задержанного изъяли компоненты для изготовления взрывчатки, а также средства связи. Правоохранительные органы также обнаружили переписку подозреваемого с украинскими координаторами.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205, части 2 статьи 205.5, в том числе о приготовлении к теракту и участии в работе террористической организации. Расследование продолжается, подытожили в ФСБ.

Ранее в Ростовской области был задержан гражданин Украины, собиравший информацию о ВС России.

ФСБ Удмуртия Россия
18 декабря 2023, 09:19
Прокуратура назвала причину пожара в Мытищах, где погибли мать с ребенком
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Прокуратура Московской области выяснит обстоятельства, при которых погибли женщина с ребенком в многоквартирном доме в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, информация о возгорании в одной из квартир дома, расположенного на улице Кадомцева, поступила в экстренные службы около 17:10. Когда спасатели прибыли на место ЧП, то зафиксировали задымление, огонь охватил площадь в восемь квадратных метров.

В результате пожара погибли женщина 1988 года рождения и ее двухлетний сын. Прокуратура Московской области подключилась к расследованию уголовного дела, возбужденного следственными органами.

Предварительной причиной пожара называют аварийный режим работы внутренней электропроводки. Точную причину выяснят после пожарно-технической экспертизы.

Известно, что возгорание произошло в ЖК «Новое Медведково». Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП, но не могли подъехать ближе к дому из-за припаркованных автомобилей.

Пожары Мытищи
18 декабря 2023, 08:18
Борт МЧС вылетел на помощь пострадавшим при пожаре в тайге охотникам
РИА «Новости»
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На помощь пострадавшим при пожаре в тайге в Иркутской области охотникам вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Пожар произошел на участке «Верхняя Ирель» в Казачинско-Ленском районе, примерно в 110 километрах от поселка Улькан.

«На помощь охотникам в Иркутской области отправился борт МЧС России, где произошел пожар из-за перегрева печи в зимовье. Трое охотников сумели выбраться из огня в домике, однако один из них получил сильные ожоги, после чего скончался», - заявили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что во время перехода к другому зимовью один из выживших охотников получил сильное обморожение ног.

«Уцелевший охотник сумел вызвать помощь из ближайшего поселка, к спасательной операции привлекли четыре единицы техники и 14 человек личного состава. Ситуацию осложнили отдаленность зимовья и сильные морозы», - добавили в пресс-службе.

Ранее в Алтайском крае спасатели вытащили охотника из болота.

Иркутская область МЧС РФ
17 декабря 2023, 21:34
Подросток умер после боксерского поединка в Первоуральске
Pixabay
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Участник соревнований по боксу, 14-летний подросток, умер после поединка. Следователи Свердловской области проводят проверку, об этом в Telegram-канале сообщило СК РФ.

ЧП произошло в воскресенье, 17 декабря, на открытом первенстве по боксу в Первоуральске. Подросток потерял сознание, пропустив несколько ударов от соперника. Скорая госпитализировала спортсмена, но врачам не удалось его спасти.

Следователи проверят условия допуска спортсменов до соревнований и выяснят причину смерти 14-летнего школьника.

«По предварительным сведениям, мальчик получил сильный удар в область печени, и через несколько мгновений упал на ринге», - уточнил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

В Кондрово Калужской области восьмилетнего ребенка насмерть завалило снегом с крыши частного дома. Скорая помощь приехала через 14 минут после происшествия, но спасти мальчика не удалось.

Спортсмены Дети Бокс СК РФ Школьники
17 декабря 2023, 20:02
Движение поездов на участке МЦД-2 приостановили из-за пожара на трансформаторной подстанции
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Движение поездов по МЦД-2 остановили от платформы «Гражданской» до станции «Стрешнево». Причиной стало возгорание трансформаторной подстанции, сообщил источник «360».

Пожар вспыхнул в районе Аэропорт на Кочновском проезде. На место случившегося прибыли спасатели. Они ожидают заземления подстанции, поскольку приступить к тушению огня невозможно из-за высокого напряжения. На месте также работает аварийная бригада РЖД.

Ранее на МЦД-3 увеличили интервал движения поездов. Это произошло из-за неблагоприятных погодных условий.

В конце ноября из-за технического сбоя на Горьковском направлении и МЦД-4 поезда начали курсировать с задержками. Специалисты сделали все необходимое, чтобы устранить неполадки.

Пожары Поезда Москва 2023

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