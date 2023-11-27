Сотрудники ФСБ пришли с обысками к производителю «Живого» пива

Из-за разбушевавшейся на юге России стихии в Севастопольском морском аквариуме-музее погибли около 800 обитателей. Подробно об этом «360» рассказал директор учреждения Юрий Кравцов.

По его словам, фронт шторма проходил в ночь на 27 ноября. Сильнейший ветер, который достигал 30 метров в секунду, нагнал волны в Севастопольскую бухту.

«А тут у воды на набережной стоит это помещение - третий зал аквариума. Этот зал у нас - пресноводные обитатели, тропические пресноводные обитатели четырех континентов. Там проживали примерно 800 животных всевозможных: камбоджийские, Южная Африка, Южная Америка, Северная Америка», - рассказал глава музея.

Волны начали ударять в набережную и подниматься на высоту около 10-12 метров. Вода обрушилась на кровлю помещения, где находилось вентиляционное и другое оборудование. В результате образовалась воронка, и большое количество морской воды начало поступать в аквариум. На место ЧП выехали оперативные службы.

«Уже в четыре часа фронт прошел, ветер начал немного стихать, и вода перестала поступать. Но та вода, которая поступила, затопила аквариум. <…> Вышло из строя все оборудование, мы обесточили зал. И вода поступила во все аквариумы, в которых проживали эти животные пресноводные, теплолюбивые. Вода морская, холодная, вода соленая», - объяснил Кравцов.

В итоге из-за шторма погибли около 800 обитателей аквариума, а именно рыбы, подчеркнул он.

«Стихия у нас разрушила все вокруг. Обнесла облицовку зданий, разрушила набережную, разрушила пандус. У нас были прекрасные кованые ворота, которым 126 лет. Их вырвало с корнем и унесло в море. Набросало нам камней», - поделился директор музея.

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