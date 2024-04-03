Сотрудника Ростехнадзора отправили в СИЗО после обрушения на руднике «Пионер»

По данным издания, адвокат просил суд о более мягкой мере пресечения для подзащитного в виде домашнего ареста. Обвиняемый не признал свою вину. Прокурор поддержал ходатайство следствия.

Замначальника и старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора задержали 1 апреля по обвинению в халатности.

По версии следствия, обвиняемые в 2022 и 2023 годах во время проверок объекта «Рудник „Пионер“» не нашли имеющиеся грубые нарушения безопасности, не приостановили работу рудника.

Обрушение горных пород на руднике «Пионер» произошло 18 марта. В результате ЧП 13 горняков оказались под завалами в шахте. Управляющего директора рудника «Пионер» задержали 25 марта, ему предъявили обвинение за нарушение требований безопасности при ведении работ и арестовали до 19 мая.