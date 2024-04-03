03 апреля 2024, 08:37

Сотрудника Ростехнадзора отправили в СИЗО после обрушения на руднике «Пионер»

Читайте нас в: Google Новости

В Благовещенском городском суде вынесли постановление об аресте замначальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора до 25 мая. Его обвинили в халатности после обрушения горной породы на руднике «Пионер», сообщило РИА «Новости».

По данным издания, адвокат просил суд о более мягкой мере пресечения для подзащитного в виде домашнего ареста. Обвиняемый не признал свою вину. Прокурор поддержал ходатайство следствия.

Замначальника и старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора задержали 1 апреля по обвинению в халатности.

По версии следствия, обвиняемые в 2022 и 2023 годах во время проверок объекта «Рудник „Пионер“» не нашли имеющиеся грубые нарушения безопасности, не приостановили работу рудника.

Обрушение горных пород на руднике «Пионер» произошло 18 марта. В результате ЧП 13 горняков оказались под завалами в шахте. Управляющего директора рудника «Пионер» задержали 25 марта, ему предъявили обвинение за нарушение требований безопасности при ведении работ и арестовали до 19 мая.

Обрушения Аресты
03 апреля 2024, 09:15
Ночные пожары под Челябинском унесли жизни четырех человек
Читайте нас в: Google Новости
В Челябинской области минувшей ночью произошло два пожара. В результате погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что в поселке Тургояк в Миассе загорелся частный жилой дом. Огонь унес жизни двух взрослых человек. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Предположительно, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания электропроводки.

В селе Большой Куяш в Кунашакском районе прошедшей ночью произошло возгорание в частном доме на площади в 48 «квадратов». В результате пожара погибли двое взрослых. По предварительным данным, огонь разгорелся из-за неосторожности при курении.

Ранним утром 3 апреля в Зеленограде произошел пожар в однокомнатной квартире. На пепелище спасатели обнаружили тело мужчины. Соседи рассказали о его асоциальном образе жизни.

Пожары Челябинская область
03 апреля 2024, 08:46
Никто не пострадал в результате схода оползня на пути в Сочи
Пресс-служба администрации города или района
Читайте нас в: Google Новости
Оползень сошел на железнодорожные пути на участке Дагомыс — Сочи. В результате этого ЧП, а также обрушения стены на железнодорожные пути в Сочи никто не пострадал. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе мэрии.

«Нет», - ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.

Объем оползня достиг 30 кубометров. На перегоне Дагомыс - Мамайка, где случилось ЧП, развернули оперштаб. Железнодорожное сообщение не прерывалось. Пострадало 56 гаражей гаражного кооператива на улице Дагомысской. Людей эвакуировали.

Из-за коммунальной аварии вечером 2 апреля на опорную стену и пути вынесло 70 кубических метров грунта на 1955-м километре участка Дагомыс - Сочи. Подпорная стена и опора контактной сети оказались повреждены. Движение поездов на этом участке нарушилось, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Железнодорожники предпринимают все меры по расчистке пути и восстановлению контактной сети.

Оползень сошел на железнодорожные пути на участке Дагомыс - Сочи. В результате этого ЧП, а также обрушения стены на железнодорожные пути в Сочи никто не пострадал. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе мэрии.

Обрушения Сочи Дороги Поезда Коммунальные аварии
03 апреля 2024, 07:55
Мужчина погиб при пожаре в Крюково
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Зеленоградском административном округе Москвы произошел пожар. В однокомнатной квартире в Крюково загорелись вещи и мебель. Спасатели обнаружили погибшего, сообщил источник «360».

Экстренные службы вызвали около шести часов утра в 22-этажный панельный дом. Густой черный дым шел из квартиры на 18-м этаже и поднимался по подъезду, жилец не открывал дверь.

Спасатели при помощи шанцевого инструмента вскрыли межквартирный холл, а затем нашли очаг возгорания. В однокомнатной квартире воспламенились вещи и мебель на площади семи квадратных метров. Огнеборцы нашли погибшего жильца - мужчину 1950 года рождения. По словам соседей, он вел асоциальный образ жизни.

В Ясенево сгорела дотла детская площадка. По словам очевидцев с Новоясеневского проспекта, пожар спровоцировали сами дети.

Пожары Москва
03 апреля 2024, 05:12
Ночевавшего на морозе в лесу ребенка спасла собака
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Пропавшего в Приморье шестилетнего мальчика спасла его собака, которая согревала его всю ночь. Ребенка госпитализировали с переохлаждением, сообщили в региональном отделении СК России.

Мальчик пропал вечером во вторник, к поискам подключились правоохранители волонтеры и местные жители. В квартире, где проживал мальчик семьей, провели обыск и изъяли личные вещи. Кинологи с собаками пытались найти ребенка по запаховому следу. Совместными усилиями мальчика нашли утром в лесном массиве.

«Он лежал на земле, рядом с ним была его собака. Собака спасла ему жизнь, так как за несколько часов нахождения в лесу, он очень замерз», - сообщили в региональном Следкоме.

Медики поставили мальчику диагноз переохлаждение, ребенка госпитализировали.

Дети Волонтеры Приморье Собаки

Новости по теме