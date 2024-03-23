«Сотрудника мы не можем найти». Концертный директор «Пикника» — о ЧП в Crocus City Hall
Сотрудник группы «Пикник» пропал, его не могут найти. Об этом «360» сообщил концертный директор коллектива Юрий Чернышевский.
«Одного сотрудника мы не можем найти нашего», - сказал он.
Чернышевский не уточнил, кто именно пропал. Он также не раскрыл других деталей случившегося.
Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. Президенту Владимиру Путину доложили о случившемся в первые минуты стрельбы.
Неизвестные открыли огонь прямо по спинам посетителей концерта «Пикника». Первых пострадавших доставили в медицинские учреждения Москвы.