26 декабря 2023, 18:37

Сотрудника московской ДПС уволили за досмотр пассажирки такси «до трусов»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Инспектора московской дорожно-постовой службы, который домогался пассажирки такси во время досмотра, уволили после скандала. Об этом сообщил руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский в своем Telegram-канале.

В октябре инспектор ГИБДД остановил такси возле Рижского вокзала во время дорожного рейда. Он произвел грубый досмотр пассажирки. В поисках запрещенных веществ полицейский залез девушке в трусы и просил поднять лифчик.

«Я в моменте растерялась и не знала, как поступить, на самом деле. Он сказал, что уже находил в трусах девушки наркотики. <…> Значит, он по всем трусам лазит, не только по моим», - рассказала пострадавшая.

Инцидент зафиксировал на видео водитель такси. При попытке сотрудников ДПС надавить на него и потребовать удалить запись, таксист заявил о своих правах и уехал вместе с девушкой с места происшествия.

Пострадавшая обратилась в прокуратуру, однако решение об увольнении сотрудника ГИБДД приняли лишь после вмешательства главы комитета Госдумы по социальной политике Ярослава Нилова.

По словам Шумского, инспектор ДПС в данном случае превысил свои полномочия, так как досмотр должен был осуществлять сотрудник того же пола, что и досматриваемый, в присутствии свидетелей и с оформлением соответствующего протокола. Подобное нарушение может повлечь наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Ранее депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли законопроект, который расширяет полномочия полиции. Теперь они смогут проникать в жилье для задержания, а также вскрывать машины.

ГИБДД Москва 2023
26 декабря 2023, 18:59
Мужчину с четырьмя килограммами наркотиков задержали на западе Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Западном округе Москвы сотрудники полиции остановили местного жителя, у которого во время досмотра нашли запрещенные вещества. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что патрульные увидели у дома на проспекте Вернадского мужчину. Его поведение показалось подозрительным, так как, заметив полицейских, он попытался убежать. Однако его быстро задержали.

Во время досмотра у 50-летнего жителя нашли три свертка с белым порошком. После этого обыск провели у него дома и обнаружили еще пять пакетов с порошком, общая масса которых превысила четыре килограмма. Кроме того, нашли весы и посуду со следами неизвестного вещества.

Позже экспертиза установила, что в изъятых пакетах был наркотик N-метилэфедрон. Правоохранители также выяснили, что подозреваемый планировал продавать запрещенные вещества в Москве. Мужчине предъявили обвинение и отправили в изолятор на время следствия.

На днях в гараже, расположенном на улице Головачева в Москве, сотрудники полиции также обнаружили наркоцех. Злоумышленники изготавливали там запрещенные синтетические вещества.

Наркотики Москва 2023
26 декабря 2023, 18:15
Оружие с патронами нашли в салоне внедорожника в центре Москвы
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В центре Москвы автоинспекторы остановили иномарку и обнаружили в салоне оружие и патроны. Против водителя возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что сотрудники ДПС во время патрулирования по городу неподалеку от Раушской набережной остановили автомобиль Mercedes. Во время проверки документов водитель занервничал, поэтому полицейские решили досмотреть машину. На место вызвали оперативников. В багажнике внедорожника нашли пистолет Макарова и восемь патронов калибра девять миллиметров.

Экспертиза подтвердила, что оружие боевое и пригодно для стрельбы. Кроме того, полицейские обнаружили глушитель и телескопическую палку.

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

На днях оставленный неизвестными иностранный ручной гранатомет нашел на берегу Москвы-реки житель села Рыболово Раменского городского округа. Мужчина предусмотрительно вызвал на место сотрудников экстренных служб.

Оружие Машины Москва 2023
26 декабря 2023, 17:50
Суд оставил рэпера Vacío под арестом за участие в «голой» вечеринке
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Во вторник Московский городской суд подтвердил правомерность ареста рэп-исполнителя Vacío на 15 суток за появление практически голым на нашумевшей вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Во вторник Московский городской суд подтвердил правомерность ареста рэп-исполнителя Vacío на 15 суток за появление практически голым на нашумевшей вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Рэпера Vacío (Васильева Николая Михайловича) обвинили в мелком хулиганстве. Его арестовали на 15 суток и обязали выплатить штраф в 200 тысяч рублей.

Другой участник мероприятия, певец Филипп Киркоров, выступил с публичным заявлением и назвал участие в вечеринке оплошностью.

Сама Ивлеева также извинилась за «голую» вечеринку и пообещала отдать на благотворительность заработанные средства. При этом она заявила, что участникам вечеринки отправили «спокойные» референсы костюмов.

Сейчас профильные ведомства начали проверку мероприятия на пропаганду ЛГБТ *.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Мосгорсуд Анастасия Ивлеева Москва 2023
26 декабря 2023, 17:44
Суд арестовал предполагаемого виновника смертельной аварии на МКАД
Читайте нас в: Google Новости
Никулинский суд Москвы отправил в изолятор мужчину. Предположительно, он стал виновником смертельной аварии на МКАД, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Водитель будет находиться под арестом до 24 февраля следующего года по обвинению в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

По данным столичной прокуратуры , авария произошла 23 декабря на внешней стороне 49-го километра МКАД. Там столкнулись несколько машин, одна из них загорелась. На пепелище нашли тела водителя и пассажира.

В ведомстве уточнили, что 20-летний водитель Toyota, не справившись с управлением, врезался в автомобили «ГАЗель» и Great Wall, который от удара выбросило на встречную полосу, а после загорелся.

Накануне в Южном округе Москвы также произошла смертельная авария. Женщина погибла под колесами автомобиля BMW.

Суд ДТП Москва 2023

Новости по теме