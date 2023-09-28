Сотрудника ДПС сбили на дороге в Сочи
Автомобиль наехал на сотрудника Госавтоинспекции на улице Ленина в Сочи. Кадры с места аварии оказались в распоряжении «360».
Во время наезда машины сотрудник ДПС находился на маршруте патрулирования.
Наезд произошел в Адлерском районе города Сочи на улице Ленина, указала пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале. Сотрудника ДПС сбил водитель LADA Granta.
«В результате ДТП госавтоинспектор доставлен в медицинское учреждение», - указали в пресс-службе.
Назначено проведение проверки.
Машина сотрудников ДПС и Mercedes столкнулись в центре Москвы утром, 26 сентября. На кадрах, которые оказались в распоряжении «360» , видно, что автомобилю дорожно-патрульной службы при аварии значительно помяли правые двери. Там также сработали подушки безопасности.
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