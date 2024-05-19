19 мая 2024, 12:19

Сотрудник МЧС умер во время соревнований в Тюмени

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В Тюмени соревнования по силовым видам спорта закончились смертью одного из атлетов. Он работал в МЧС и не раз принимал участие в таких мероприятиях, сообщил сайт 72.ru.

По данным издания, в выставочном зале на Севастопольской проводили состязания «Тюмень сильная». Один из участников, подняв большой вес, после выполнения упражнения упал на землю.

Дежурившие на мероприятии медики пытались реанимировать спортсмена, но безрезультатно.

Журналисты уточнили, что мужчина служил в региональном МЧС и нередко участвовал спортивных соревнованиях, представляя ведомство.

Предположительно, причиной смерти стала остановка сердца.

Накануне в Ленобласти во время ралли гоночный автомобиль вылетел в толпу людей. В результате один из зрителей скончался.

Спортсмены Тюмень Болезни МЧС РФ
19 мая 2024, 12:28
Пропавшую в Измайловском парке школьницу нашли мертвой
РИА «Новости»
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Тело школьницы, пропавшей в Измайловском парке в Москве, нашли. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, погибшая девочка была с подругой на шашлыках. Вторую школьницу нашли раньше, она была без сознания.

«Поиски остановлены, дальше уже только работа психологов», - сообщил источник.

Прокуратура Восточного административного округа проконтролирует ход и результаты проверки по факту обнаружения тела девочки. Точную причину смерти установят по результатам судмедэкспертизы, отметили в пресс-службе прокуратуры столицы.

О пропаже 13-летней девочки стало известно 18 мая. Она исчезла днем ранее, направившись в сторону Измайловского парка. Школьницу искали кинологи и беспилотник. К работам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». На поиски также направили бригады Пожарно-спасательного центра Москвы.

Парки Москва
19 мая 2024, 11:01
Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Красноярском
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В Красноярском крае пять вагонов товарного поезда сошли с рельсов. О пострадавших сведений не поступало, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что примерно в 13:00 по местному времени в Березовском районе на отрезке железнодорожной линии, проходящей между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино, пять вагонов грузового поезда сошли с пути.

Прибывшие на место специалисты устраняют последствия ЧП, а также проводят восстановительные работы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Красноярская транспортная прокуратура начала проверку.

Похожая ситуация произошла в Волгоградской области 14 мая. На станции Котлубань Приволжской железной дороги несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов.

Поезда Красноярский край
19 мая 2024, 10:38
Спасатели стали наращивать группировку в зоне паводка в Якутии
Пресс-служба МЧС
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В Якутии МЧС России наращивает группировку в зоне паводка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Активна фаза ледохода наблюдается на территориях Кобяйского, Намского, Мегино-Кангаласского районов и Якутска. Протяженность составила 280 километров, за сутки ледоход продвинулся на 105 километров. Подтопленными остаются 354 жилых дома и 492 придомовых участка.

«В регионе уже задействованы четыре оперативные группы МЧС России. Еще 30 специалистов и четыре единицы техники убыли в Намский район», - заявили в ведомстве.

Спасатели направили основные усилия на оказание помощи при отселении жителей, укрепление и наращивание дамб и отсыпку дорожного полотна. За сутки в превентивных целях для разрушения ледовых полей провели взрывные работы.

Пострадавший от паводков жилой фонд в России необходимо восстановить до конца лета , заявил президент Владимир Путин. Нужно не только оценить ущерб, но и осушить территории.

Спасатели Якутия Паводки МЧС РФ Россия
19 мая 2024, 09:38
Пожар в петербургском цеху с полиэтиленом потушили
Пресс-служба МЧС
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Спасатели 19 мая потушили крупный пожар в петербургском цеху с полиэтиленом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар», - указали в министерстве.

Огонь охватил 600 «квадратов», кровля в здании частично обрушилась.

Пожар разгорелся 18 мая около 18:20, позже ему присвоили дополнительный номер 1-БИС. Обошлось без погибших и пострадавших.

Ранее крупный пожар произошел на складе овощебазы под Краснодаром. Около 50 пожарных тушили возгорание на тысяче квадратных метрах.

Спасатели Санкт-Петербург Пожары МЧС РФ

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