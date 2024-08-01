01 августа 2024, 17:36

Сотрудник МЧС под Челябинском спас упавшую с шестого этажа женщину

РИА «Новости»
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Сотрудник МЧС в городе Копейске Челябинской области Радик Б. спас женщину, которая упала с высоты шестого этажа. Об этом сообщила kp.ru.

Спасатель полез к девушке на помощь по пожарной лестнице на выручку, но она оступилась и полетела вниз, однако специалист успел в последний момент удержать ее за туловище.

«На это я даже смотреть не хочу! Мамочки, какой ужас! Она просто улетела!» - прокомментировали ситуацию очевидцы.

При этом сам спасатель в этот момент рисковал рухнуть вниз вместе с женщиной, но в итоге пострадавшая отделалась лишь ссадинами и легким испугом.

По какой причине она находилась в открытом окне на шестом этаже, на данный момент неизвестно.

В четверг утром в городе Нижний Тагил после взрыва газа обрушились два подъезда. МЧС показывало видео спасения из-под завалов женщины и ребенка.

МЧС РФ Женщины
01 августа 2024, 18:41
У погибшей в Нижнем Тагиле, предположительно, остался маленький сын
РИА «Новости»
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У женщины, погибшей при обрушении дома в Нижнем Тагиле, остался маленький сын. Об этом сообщил источник 360.ru. Других подробностей о семьей жертвы ЧП он не привел. Данные уточняются.

Обрушение произошло 1 августа. Предварительной причиной произошедшего назвали взрыв газа. По последней информации МЧС, один человек погиб, пострадали 12, из них шестеро - дети.

Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей распространил информацию, что перед взрывом в соседнем доме видели двоих мужчин, одетых в газовиков. Их прогнали из подъезда, однако один из них успел ударить по газовой трубе. Официального подтверждения этих данных пока нет.

Дети МЧС РФ
01 августа 2024, 18:35
Породистых лошадей увели со двора частного дома в Раменском округе Подмосковья
Global Look Press
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Серого арабского и буланого ахалтекинского мерина увели со двора частного дома в Раменском округе Подмосковья. Об этом 360.ru рассказала хозяйка лошадей Татьяна.

По ее словам, кража произошла в ночь с 28 на 29 июля. При этом в 04:00 лошадей уже не было на месте. Женщина усомнилась, что животные могли покинуть территорию самостоятельно.

«Никуда бы они не убежали, они местности не знают. И кто пойдет от кормушки? При всем при этом пони на месте, козы, куры, кролики, и даже квадроцикл на месте. То есть увели ровно эту пару. Такое ощущение, что под заказ уводили», - поделилась собеседница.

Она уточнила, что у лошадей было легочное заболевание. Для восстановления им нужен был свежий воздух. Помимо этого, у ахалтекинца не росла грива и хвост.

«Приезжал один мой знакомый с дружбаном, весь в наколках, тот коней никогда не видел, хотел сфоткаться. Были они не более получас и уехали. После этого в ночь пропали кони», - вспомнила Татьяна.

По ее мнению, местные цыгане это сделать не могли. Кроме того, женщина спрашивала у других владельцев в районе, но своих лошадей не нашла. Полиция прорабатывает все версии произошедшего.

Ранее пользователей Сети возмутило жестокое обращение с лошадью на площадке фильма «Мой любимый чемпион». Спортсменка и зоозащитница Эвелина Василюк даже запустила петицию за запрет к показу картины.

Животные Кражи
01 августа 2024, 18:20
Замначальника главка МЧС задержали на Кубани
РИА «Новости»
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В Краснодарском крае задержали замначальника главного управления МЧС по региону полковника внутренней службы Сергея Симоненко. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

МЧС РФ Краснодарский край
01 августа 2024, 17:45
Нелепая, но страшная ситуация. Грузовик засыпал арбузами МКАД
РИА «Новости»
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Седельный тягач с полуприцепом, груженный арбузами, врезался в дорожный кран на МКАД и рассыпал груз по дороге. Видео дорожной аварии опубликовал Telegram-канал, принадлежащий компании по обслуживанию транспортных систем «СпецДорПроект».

Седельный тягач с полуприцепом, груженный арбузами, врезался в дорожный кран на МКАД и рассыпал груз по дороге. Видео дорожной аварии опубликовал Telegram-канал , принадлежащий компании по обслуживанию транспортных систем «СпецДорПроект».

На записи видно, как многотонная фура сзади врезается в дорожный кран, после чего арбузы разлетаются по соседним полосам проезжей части. Согласно данным с камеры, авария произошла 30 июля в 02:48 ночи на 45-м километре МКАД.

«Ситуация нелепая, но страшная. Повезло, что обошлось без вторичных ДТП», - отметили в пресс-службе компании.

Водителей призвали всегда быть начеку и оставаться внимательными на дороге.

В прошлом году похожий инцидент произошел на юге Подмосковья на трассе «Дон». Тогда после ДТП по дороге рассыпались сотни килограммов болгарских перцев.

Грузовики ДТП

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