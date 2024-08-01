Сотрудник МЧС под Челябинском спас упавшую с шестого этажа женщину
Сотрудник МЧС в городе Копейске Челябинской области Радик Б. спас женщину, которая упала с высоты шестого этажа. Об этом сообщила kp.ru.
Спасатель полез к девушке на помощь по пожарной лестнице на выручку, но она оступилась и полетела вниз, однако специалист успел в последний момент удержать ее за туловище.
«На это я даже смотреть не хочу! Мамочки, какой ужас! Она просто улетела!» - прокомментировали ситуацию очевидцы.
При этом сам спасатель в этот момент рисковал рухнуть вниз вместе с женщиной, но в итоге пострадавшая отделалась лишь ссадинами и легким испугом.
По какой причине она находилась в открытом окне на шестом этаже, на данный момент неизвестно.
В четверг утром в городе Нижний Тагил после взрыва газа обрушились два подъезда. МЧС показывало видео спасения из-под завалов женщины и ребенка.