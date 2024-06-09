09 июня 2024, 16:04

Сотрудник ГАИ протаранил байк с двумя детьми в Свердловской области

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Сотрудник ГАИ врезался в питбайк с двумя несовершеннолетними в Новоуральске Свердловской области. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Региональное управление Госавтоинспекции подтвердило информацию о ДТП. Авария произошла на Объездном шоссе 8 июня. Сотрудник ГАИ увидел, что двое детей едут на байке по скользкой дороге, и начал их преследовать. Мальчики не остановились, в результате автомобиль столкнулся с питбайком, и юные водители вылетели из него.

Представитель ГАИ Свердловской области Галина Кравченко отметила, что ГАИ проводит проверку по факту аварии.

Ранее водитель иномарки наехал в Невском районе Санкт-Петербурга на пятилетнего ребенка, который катался на роликах. Мальчик выехал на проезжую часть на улице Белышева, водитель не успел затормозить и сбил его. Ребенка доставили в больницу с травмами средней тяжести.

Еще одна авария произошла в Приморском районе города - пьяный водитель сбил школьника , который переходил дорогу по переходу на зеленый сигнал светофора. По данным МВД, мужчина уже имел судимости.

Дети ДТП Дороги Свердловская область Водители
09 июня 2024, 12:48
Тело пропавшего британского телеведущего нашли в Греции
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Спасатели обнаружили, предположительно, тело британского британского теле- и радиоведущего Майкла Мосли рядом с пещерой на греческом острове Сими. Об этом сообщила телекомпания «Би-би-си».

Труп мужчины находился неподалеку от скалы к северо-востоку от деревни Педи. В ближайшее время экстренные службы проведут официальное опознание.

Об исчезновении Мосли стало известно еще 5 июня, заявление в полицию подала его супруга. По одной из версий, мужчине могло стать плохо, после чего телеведущий рухнул в воду.

Мосли наиболее известен своими телевизионными программами, в том числе «Поверьте мне, я доктор» и подкастом Just One Thing на BBC Radio 4. Последние десять лет он трудился ведущим, режиссером документальных фильмов, журналистом и писателем, появлялся в эфире BBC One в шоу The One Show и ITV This Morning.

Ранее стало известно о смерти звезды «Моей прекрасной няни» в Греции.

Великобритания Греция
09 июня 2024, 11:31
Пожар в квартире на севере Москвы потушили на 15 «квадратах»
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Специалисты МЧС оперативно ликвидировали возгорание в квартире на Бескудниковском бульваре в Москве. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, сообщили 360.ru в пресс-службе ведомства.

«Произошло возгорание в одной из квартир жилого дома на площади 15 квадратных метров. Возгорание оперативно ликвидировали наши ближайшие подразделения», - указали в МЧС.

Пожарные спасли одного человека. По данным ведомства, никто из жителей дома не пострадал. Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru. На кадрах видно, что из окон идет густой черный дым.

«С вышележащих этажей спасен один человек. Сведения о пострадавших не поступали», - добавил собеседник 360.ru.

Ранее источник рассказал, что из горящего здания эвакуировали 10 человек. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Пожары МЧС РФ Москва Квартиры
09 июня 2024, 11:05
Мошенники убедили жителя Томска перевести им два миллиона рублей
РИА «Новости»
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Житель Томска взял в банке кредит и перевел полученные деньги телефонным мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.

Злоумышленник позвонил мужчине и представился ему сотрудником оператора связи. Мошенник рассказал своей жертве, что срок действия его сим-карты заканчивается, а также убедил продиктовать персональные данные и назвать код из СМС-сообщения.

Житель Томска выполнил эти «рекомендации», после чего ему позвонили якобы из банка. «Банковский служащий» заявил мужчине об оформленном на его имя кредите, для аннуляции которого необходимо взять еще один займ и перевести средства на «безопасный счет».

Томич поверил мошенникам и в течение недели перевел им более двух миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге обманули знаменитого ученого и академика РАН. Ему позвонила женщина, которая попросила зарегистрировать все патенты в новом приложении «Русская Википедия». Мужчина продиктовал ей код из СМС-сообщения, после чего с его счетов похитили 1,9 миллиона рублей.

Банки Кредиты Мужчины Деньги
09 июня 2024, 10:49
Одного человека спасли из объятой пламенем московской квартиры
Телеканал «360»
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Утром 9 июня в многоэтажном жилом доме на Бескудниковском бульваре в Москве вспыхнул сильный пожар. Из огня спасли одного человека, еще 10 эвакуировали, сообщил источник 360.ru.

В распоряжении 360.ru также появилось видео с места событий. На кадрах видно, что из окон квартиры валит густой черный дым. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Официально данные о пожаре пока не подтверждали.

Пожары Москва

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