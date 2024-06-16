Сотрудник ФСИН пострадал при штурме захваченного СИЗО в Ростове
Один из сотрудников ФСИН получил незначительную травму при штурме захваченного ростовского СИЗО. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на источник.
«Сотрудник ФСИН получил незначительное повреждение, там царапина», - уточнил собеседник издания.
О захвате заложников в СИЗО Ростова стало известно утром 16 июня. Захватчики, вооруженные пожарными топорами и резиновыми дубинками , заявили о своей причастности к «Исламскому государству»* и потребовали предоставить им транспорт, оружие и возможность свободно уехать за рубеж. Трое из террористов - приговоренные по террористической статье.
Со злоумышленниками пытались вести переговоры, но спецподразделения были готовы применить силу в случае, если разговоры не подействуют. В итоге всех боевиков ликвидировали в результате специальной операции. Заложников освободили.
ФСИН еще предстоит выяснить , откуда у заключенных были флаги ИГИЛ* и ножи.
* Запрещенная в России террористическая организация.